القاهرة : الأربعاء 25 أبريل 2018
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الأربعاء 25/أبريل/2018 - 06:29 م

19 رحلة أسبوعيًا من كازاخستان للمقاصد المصرية

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية
رامى حسين
dostor.org/2143993

أعلن عدد من منظمي الرحلات في كازاخستان، عن زيادة عدد الرحلات السياحية من كازاخستان إلى مصر خلال الفترة المقبلة، موضحين أن هناك ما يقرب من 19 رحلة سياحية تقريبا أسبوعيا تطير من كازاخستان إلى المقاصد السياحية بمصر.
وأعربوا خلال لقائهم وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، عن رغبتهم في التعاون مع وزارة السياحة لتسيير مزيد من الرحلات إلى مدينة شرم الشيخ والغردقة من مدينتي الماطي وأستانا، إضافة إلى الطيران من مدن جديدة مثل مدينة «كاراجندا»، كما تم مناقشة الخطط الإعلانية المزمع تنفيذها في السوق الكازاخي خلال الفترة المقبلة.
السوق الكازاخي من الأسواق الواعدة سياحيا، ومن الأسواق الجديدة التي اتجهت إليها وزارة السياحة.

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