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الأربعاء 25/أبريل/2018 - 06:24 م

«عمليات مجلس الوزراء»: تكثيف جهود إزالة آثار الأمطار بالقاهرة

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
أ ش أ
dostor.org/2143987

أكدت غرفة العمليات المركزية في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنه في ضوء متابعتها لتداعيات سوء الأحوال الجوية، تم تكثيف جهود إزالة آثار الأمطار الغزيرة بالمناطق المتضررة خاصة محافظة القاهرة حيث تم شفط المياه وتسيير الحركة المرورية بالمناطق المتضررة.

وذكرت الغرفة في بيان اليوم الأربعاء، أنه تم استخدام 37 شفاط مياه في المنطقة الجنوبية، و6 شفاطات مياه لكل من المنطقة الغربية والشرقية.

وأضافت: أنه تم دعم القاهرة الجديدة بنحو 29 سيارة شفط مياه من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها بمحافظات (القاهرة – القليوبية – المنوفية – بني سويف – المنيا).

ولفتت إلى أنه جار العمل في 9 مناطق أخرى: وهي المعصرة (طريق الأوتوستراد أمام مركز شباب المعصرة)، منشية ناصر (كوبري الملك خالد)، المعادي (أمام مستشفى القوات المسلحة كورنيش النيل)، البساتين (أمام محطة وطنية)، طرة (أمام كنيسة طرة – مصنع النشا)، الخليفة (مدخل عين الحياة – الخيالة- منطقة الكردي)، مصر القديمة (بين الأديرة)، منوها إلى استمرار التواجد الكثيف لكافة الخدمات المرورية والأمنية.

يذكر أن محطات الوقود بالقاهرة الجديدة تعمل حاليا بعد فترة توقف محدودة أمس؛ بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وإعادة ضخ مياه الشرب بطاقة منخفضة تدريجيا.

وأشارت الغرفة إلى الانتهاء من شفط تجمعات المياه على طريق الإسماعيلية الصحراوي (مدخل الشروق 2 حتى المركز الطبي العالمي)، وإزالة الأضرار عن طريق (طابا- نويبع) وإعادة تسيير الحركة عليه، لافتة إلى أنه جار إزالة الأضرار على طريق (الزعفرانة – العين السخنة)، واستمرار تحويل حركة المرور من الطريق إلى طريق (الجلالة – القاهرة).

وتناول البيان جهود غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية والتنسيق مع المحافظات لرفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى على الطرق والمعدات الثقيلة وكافة الخدمات والإمكانات بالمحافظات، مشيرة إلى توجه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وقيادات الوزارة إلى القاهرة الجديدة لمتابعة أعمال إزالة آثار مياه الأمطار من المناطق المتضررة.

وفيما يخص وزارة النقل، بينت أنه تم شفط المياه من كافة تجمعات المياه على الطرق المتأثرة، ويتم المرور على جميع قطاعات الطريق الدائري في كافة الاتجاهات للتأكد من عدم وجود أي تجمعات للمياه.

ونوهت الغرفة إلى أن جميع الأجهزة المعنية تهيب بأهمية توخي الحذر نتيجة عدم استقرار الأحوال الجوية في عدد من المحافظات واحتمالات حدوث سيول بمحافظات (جنوب سيناء – شمال سيناء - السويس – البحر الأحمر)، وهطول الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية (بورسعيد – دمياط – كفر الشيخ – الإسكندرية – البحيرة – مطروح)، بالإضافة إلى محافظات القاهرة الكبرى والإسماعيلية والدقهلية والشرقية.

وتنصح الغرفة بالمتابعة المستمرة لأحوال الطقس من خلال وسائل الإعلام المختلفة ومراقبة حالة الجو قبل استخدام الطرق - خاصة الطرق السريعة - والحرص دائما عند قيادة السيارة واتباع كافة إجراءات الأمان والسلامة.

وشددت على أهمية الاحتفاظ بأرقام الطوارئ المختلفة، والتي تشمل (الإطفاء 180 – الإسعاف 123 - خدمة الطوارئ على الطرق السريعة 01221110000).

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