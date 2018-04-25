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الأربعاء 25/أبريل/2018 - 06:22 م

فلسطين تطالب الأمم المتحدة بوقف اعتداءات الاحتلال على الطواقم الطبية

وزير الصحة الفلسطينية
وزير الصحة الفلسطينية جواد عواد
أ ش أ
dostor.org/2143985

طالب وزير الصحة الفلسطينية جواد عواد، اليوم، الأمم المتحدة بسرعة التدخل والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لوقف اعتداءاتها المتكررة ضد الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف وطواقم المسعفين، إضافة إلى منع تكرار اقتحام المستشفيات والاعتداء على المرضى فيها.

جاء ذلك خلال لقاء عقده الوزير عواد مع نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام، منسق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة جيمي ماكجولدريك، بحضور مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في فلسطين جيرالد روانكشوب، وذلك بمقر الوزارة في مدينة رام الله.

ودعا وزير الصحة، المبعوث الأممي بالتدخل السريع من أجل تسهيل نقل جرحى مسيرات العودة واللازم علاجهم خارج قطاع غزة، حيث تقوم سلطات الاحتلال بإعاقة خروجهم من القطاع لتلقي العلاج.

واستعرض الوزير، الوضع الصحي والإنساني في فلسطين، في ظل ممارسات الاحتلال واعتداءاته على المواطنين العزل في كافة محافظات الوطن، الأمر الذي يجعل القطاع الصحي في حالة تأهب دائم، مطالبا منظمات الأمم المتحدة بالتدخل العاجل وتقديم العون والمساعدة لوزارة الصحة في استجابتها لحالات الطوارئ.

من جانبه، عبّر المبعوث الأممي، عن وقوف الأمم المتحدة بكافة هيئاتها ومنظماتها إلى جانب وزارة الصحة في تلبية الاحتياجات الإنسانية للمواطنين الفلسطينيين، والعمل على مساعدة القطاع الصحي الفلسطيني قدر الإمكان.

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