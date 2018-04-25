البنك الدولي وصندوق النقد يعقدان اجتماعاتهما السنوية لعام 2021 في المغرب

قرر صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، اليوم الأربعاء، عقد الاجتماعات السنوية لعام 2021 في مدينة مراكش بالمملكة المغربية في أكتوبر 2021، وذلك عقب التصويت الذي أجراه مجلسا محافظي المؤسستين في هذا الخصوص.



ويلتقي تحت مظلة الاجتماعات السنوية لفيف من محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، والمسئولون التنفيذيون من القطاع الخاص، وممثلو المجتمع المدني ووسائل الإعلام، والأكاديميون، لمناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمي، بما في ذلك آفاق الاقتصاد العالمي، والاستقرار المالي العالمي، والقضاء على الفقر، والنمو الاقتصادي الاحتوائي وخلق فرص العمل، وتغير المناخ، وغيرها من قضايا الساعة.



وأوضح بيان للصندوق، أن الاجتماعات السنوية كانت قد عقدت آخر مرة في إفريقيا في العام 1973، وذلك في نيروبي، كينيا.



ويتزامن إعلان المغرب مقرا للاجتماعات السنوية القادمة مع الذكرى الستين لانضمام المغرب لعضوية مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.



وتعقد الاجتماعات السنوية في العادة مرتين متتاليتين في مقر الصندوق والبنك الدولي في واشنطن العاصمة، وكل سنة ثالثة في أحد البلدان الأعضاء، وسوف تعقد الاجتماعات السنوية لعام 2018 في إندونيسيا في أكتوبر من هذا العام، حيث ستقام مراسم التوقيع الرسمي على عقد اجتماعات 2021 في المغرب.