وزير السياحة تبحث زيادة الرحلات من السوق الكازاخي

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزير السياحة اجتماعًا مع ممثلين عن منظمى رحلات من السوق الكازاخي، بحضور اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء واللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، وذلك على هامش المشاركة في الملتقى العربى للسياحة والسفر ATM بمدينة دبى.



واستعرضت المشاط، خلال اللقاء نتائج المشاركة فى معرض كازاخستان الدولى للسياحة KITF الذى أقيم فى الفترة من 18 - 20 ابريل الجاري بمدينة الماطى بكازاخستان.



وأشارت الى أهمية السوق الكازاخى بالنسبة لمصر كأحد أهم الأسواق الواعدة، وتم مناقشة عدد رحلات الطيران التى يتم تسيرها إلى المقاصد السياحية المصرية.