القاهرة : الأربعاء 25 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
05:58 م

وفاة صحفي فلسطيني برصاص الاحتلال في مسيرات العودة
07:59 ص

الأرصاد: طقس اليوم غير مستقر يصاحبه سقوط أمطار
07:30 ص

نص البيان الـ20 للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
06:21 ص

الحماية المدنية: المعمل الجنائى هو من سيحدد خسائر حريق مصنعى البساتين
12:40 م

الدفع بـ«الأمن المركزى والتدخل السريع» للسيطرة على اشتباكات الحجيرات
10:18 ص

مقتل 20 مسلحا من «طالبان» و«القاعدة» في أفغانستان
09:49 ص

الزراعة: حصاد ألف فدان قمح بالمحافظات حتى الآن
07:51 ص

اليوم.. الحكم على هشام جنينة فى واقعة «وثائق عنان»
06:22 م

تصفية 20 قياديًا حوثيًا خلال استهداف موكب الصماد في غارة التحالف
05:52 م

مدير «الاحتياجات التعبوية» بالإحصاء: استعداد تام لمواجهة أى دعوات لشل حركة الدولة
02:57 م

أنجولا تفقد الاتصال بأول قمر صناعي «أنجوسات -1»
09:51 ص

70 مليون دولار مساعدات إماراتية لدعم الشعب الفلسطينى
مصر
الأربعاء 25/أبريل/2018 - 06:18 م

وزير السياحة تبحث زيادة الرحلات من السوق الكازاخي

الدكتورة رانيا المشاط
الدكتورة رانيا المشاط
رامى حسين
dostor.org/2143981

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزير السياحة اجتماعًا مع ممثلين عن منظمى رحلات من السوق الكازاخي، بحضور اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء واللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، وذلك على هامش المشاركة في الملتقى العربى للسياحة والسفر ATM بمدينة دبى.

واستعرضت المشاط، خلال اللقاء نتائج المشاركة فى معرض كازاخستان الدولى للسياحة KITF الذى أقيم فى الفترة من 18 - 20 ابريل الجاري بمدينة الماطى بكازاخستان.

وأشارت الى أهمية السوق الكازاخى بالنسبة لمصر كأحد أهم الأسواق الواعدة، وتم مناقشة عدد رحلات الطيران التى يتم تسيرها إلى المقاصد السياحية المصرية.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 11 ساعة

الأرصاد: طقس اليوم غير مستقر يصاحبه سقوط أمطار

منذ حوالي 12 ساعة

نص البيان الـ20 للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)

منذ يوم

الزراعة: حصاد ألف فدان قمح بالمحافظات حتى الآن

منذ يومين

مدير «الاحتياجات التعبوية» بالإحصاء: استعداد تام لمواجهة أى دعوات لشل حركة الدولة

منذ 3 أيام

«التضامن»: 115 مليون جنيه تعويضات خلال عام

منذ 4 أيام

الحكومة: «التأمين الصحي الشامل» مشروع قومي سيطبق بصورة متكاملة

الآن

مصر تشارك في اجتماع دول مجموعة «الفيشجراد» لتبادل الرؤى

نقيب الفلاحين: حبس الفلاح في قانون الزراعة الجديد مرفوض

هولندا ترفع تحذير السفر إلى تونس بعد 3 سنوات من هجمات سوسة

فرنسا تقدّم مليار يورو لدعم الشعب السوري

الأكثر قراءة

أمير طعيمة لمنتقدي زوجة «صلاح»: القاع طفح مجاري

رئيس البرلمان: يجب الخلاص من موظفي الحكومة

«ولى نجريج».. محمد صلاح يضع أهل قريته قيد الإقامة الجبرية

«الأرصاد»: القاهرة والجيزة تشهدان ذروة التقلبات الجوية خلال ساعات

ألبومات الصور

الدفع بسيارات لشفط مياه الأمطار من شوارع بني سويف

حطام صواريخ العدوان على سوريا (صور)

بالصور.. محافظ الإسكندرية يطمئن على المصابين الصينيين في انقلاب سيارة

بالصور.. إطلاق اسم الشهيد محمود ناجي على مدرسته بطور سيناء

نجم الساعة

قصة «بيت المقدس» من التعارف فى طرة حتى مبايعة البغدادى

الأكثر قراءة

أمير طعيمة لمنتقدي زوجة «صلاح»: القاع طفح مجاري

رئيس البرلمان: يجب الخلاص من موظفي الحكومة

«ولى نجريج».. محمد صلاح يضع أهل قريته قيد الإقامة الجبرية

«الأرصاد»: القاهرة والجيزة تشهدان ذروة التقلبات الجوية خلال ساعات

كشكول

جامعة المستقبل: غدا أجازة رسمية بسبب الطقس السيئ

"كشكول" نظام التعليم الجديد في 11 نقاط

"معلمى ملوي" تكرم المعلمات المثاليات وأمهات الشهداء والطلاب المتميزين

الدماطي عضوا بالمجمع العلمي المصري

المطرب أدهم سليمان يحيي حفلا فنيا بهندسة عين شمس

الأمصار

هولندا ترفع حظر السفر لتونس بعد ثلاث سنوات من هجمات سوسة

تفجير بالعاصمة الأفغانية كابول دون سقوط ضحايا

مقتل شخص وإصابة 4 أخرين في حادث سير بميسان جنوب العراق

العبادي يطمئن العراقيين على أمن «سد الموصل»

ليبيا تنظم مهرجان القرضابية للفروسية الشعبية

ads
منوعات

إغلاق «واتس آب» لمن أقل من 16 عامًا

احذر.. مواد تسبب اضطراب الغدد الصماء في المنزل

تقنية حديثة لإعادة زرع مينا الأسنان بعد التسوس

ولاد الكار

محمد عبدالمقصود يتسلم جائزة «الإبداع الصحفي» في دبي

الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك