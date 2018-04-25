«توتال»: مؤسسة النفط الليبية كانت على علم بخطط شراء أنشطة ماراثون

قالت شركة توتال الفرنسية اليوم الأربعاء، إنها أبلغت السلطات الليبية مسبقا بخططها للاستحواذ على حصة ماراثون أويل في حقل الواحة النفطي مقابل 4.5 مليار دولار، رغم أنها تعتقد أنها لم تكن في حاجة للحصول على موافقتها.



وأبلغ متحدث باسم توتال رويترز: "الاتفاق مع ماراثون تم وتوتال تمتلك حصة ماراثون في ليبيا من الناحية القانونية، طالما أننا أبلغنا السلطات الليبية قبل إتمام الصفقة، فإن تحليلنا هو أنه لم تكن هناك حاجة للحصول على موافقة مسبقة".



وأضاف: أن شركة النفط والغاز الفرنسية العملاقة تجري حاليا مباحثات مع المؤسسة الوطنية للنفط الليبية "من أجل تقديم التطمينات اللازمة لها بشأن رغبتنا في تطوير الواحة".



وقالت المؤسسة الوطنية للنفط، يوم الاثنين، إنها تناقش ترتيبات تتعلق بخطط ماراثون لبيع حصتها في امتياز شركة الواحة للنفط، وإن ماراثون لم تحصل على موافقة المؤسسة على صفقة البيع.

