القاهرة : الأربعاء 25 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
05:58 م

وفاة صحفي فلسطيني برصاص الاحتلال في مسيرات العودة
07:59 ص

الأرصاد: طقس اليوم غير مستقر يصاحبه سقوط أمطار
07:30 ص

نص البيان الـ20 للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
06:21 ص

الحماية المدنية: المعمل الجنائى هو من سيحدد خسائر حريق مصنعى البساتين
12:40 م

الدفع بـ«الأمن المركزى والتدخل السريع» للسيطرة على اشتباكات الحجيرات
10:18 ص

مقتل 20 مسلحا من «طالبان» و«القاعدة» في أفغانستان
09:49 ص

الزراعة: حصاد ألف فدان قمح بالمحافظات حتى الآن
07:51 ص

اليوم.. الحكم على هشام جنينة فى واقعة «وثائق عنان»
06:22 م

تصفية 20 قياديًا حوثيًا خلال استهداف موكب الصماد في غارة التحالف
05:52 م

مدير «الاحتياجات التعبوية» بالإحصاء: استعداد تام لمواجهة أى دعوات لشل حركة الدولة
02:57 م

أنجولا تفقد الاتصال بأول قمر صناعي «أنجوسات -1»
09:51 ص

70 مليون دولار مساعدات إماراتية لدعم الشعب الفلسطينى
اقتصاد
الأربعاء 25/أبريل/2018 - 06:15 م

ياسر شاكر: «أورنچ» ستضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية

ياسر شاكر الرئيس
ياسر شاكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب الجديد لشركة أورنج
طارق عتمان
dostor.org/2143978

أكد المهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب الجديد لشركة أورنج مصر، أن السوق المصرية تمثل سوقا واعدا وأساسيا لشركة أورنج العالمية، مشيرا إلى أن أورنج مصر تسعى لضخ استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف شاكر في تصريحات لـ«الدستور»، أن قطاع الاتصالات لاعب أساسي في عملية التحول إلى الاقتصاد الرقمي، مشيرا إلى أن انتشار الهاتف المحمول سيساعد على تنفيذ خطط القطاع نحول هذه الاستراتيجية الرقمية.

كان مجلس إدارة شركة أورنچ مصر للاتصالات قد أعلن أمس الثلاثاء، عن تعيين المهندس ياسر شاكر عضوا منتدبًا ورئيسا تنفيذيًا للشركة اعتبارا من 1 مايو 2018، خلفا لجان مارك هاريون كأول مصري يتولي قيادة العلامة التجارية أورنج بعد تولي اثنين فرنسي الجنسية الشركة، بعد استحواذ أورنج العالمية على كامل أسهم الشركة بعد تخارج المهندس نجيب ساويرس من موبينل سابقا.

ويأتي تعيين ياسر شاكر في هذا المنصب تأكيدًا على ثقة الشركة في الخبرات والكفاءات المصرية، وتؤكد مجموعة أورنچ العالمية على ثقتها في السوق المصرية الذي سيظل دائمًا مركزًا رئيسيًا لأعمالها في المنطقة من خلال خدماتها وشركاتها العديدة.

ويتمتع شاكر بخبرة كبيرة ودور فعال في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لأكثر من 20 عامًا، تخرج شاكر من كلية الهندسة بجامعة القاهرة، وحصل على ماجستير في ادارة الأعمال من جامعة "The Ecole Superieure de Commerce de Rennes" بفرنسا.

موضوعات متعلقة

«القاضى» يبحث مع كبرى الشركات العالمية استراتيجية التحول الرقمى

«أورنج» تفتتح مبنى «Sphinx» بالقرية الذكية 17 إبريل المقبل

غدًا.. وزير الاتصالات يفتتح مقر «أورنج» الجديد

بعد قليل.. وزير الاتصالات يفتتح فرع أورنج بالقرية الذكية

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بـ662 جنيهًا

منذ أقل من شهر

«أرامكو» السعودية الشركة الأكثر ربحية في العالم

منذ أقل من شهر

الدولار يتعافى من خسائره بعد تصريحات ترامب بشأن سوريا

منذ أقل من شهر

تراجع بورصات الخليج بفعل توترات سوريا

منذ أقل من شهر

اليوم.. عطلة رسمية بالبورصة بمناسبة عيد القيامة المجيد

منذ شهر

اليوم.. «المركزى» يطرح أذون خزانة بقيمة 15.7 مليار جنيه

الآن

مصر تشارك في اجتماع دول مجموعة «الفيشجراد» لتبادل الرؤى

نقيب الفلاحين: حبس الفلاح في قانون الزراعة الجديد مرفوض

هولندا ترفع تحذير السفر إلى تونس بعد 3 سنوات من هجمات سوسة

فرنسا تقدّم مليار يورو لدعم الشعب السوري

الأكثر قراءة

أمير طعيمة لمنتقدي زوجة «صلاح»: القاع طفح مجاري

رئيس البرلمان: يجب الخلاص من موظفي الحكومة

«ولى نجريج».. محمد صلاح يضع أهل قريته قيد الإقامة الجبرية

«الأرصاد»: القاهرة والجيزة تشهدان ذروة التقلبات الجوية خلال ساعات

ألبومات الصور

الدفع بسيارات لشفط مياه الأمطار من شوارع بني سويف

حطام صواريخ العدوان على سوريا (صور)

بالصور.. محافظ الإسكندرية يطمئن على المصابين الصينيين في انقلاب سيارة

بالصور.. إطلاق اسم الشهيد محمود ناجي على مدرسته بطور سيناء

نجم الساعة

قصة «بيت المقدس» من التعارف فى طرة حتى مبايعة البغدادى

ads
الأكثر قراءة

أمير طعيمة لمنتقدي زوجة «صلاح»: القاع طفح مجاري

رئيس البرلمان: يجب الخلاص من موظفي الحكومة

«ولى نجريج».. محمد صلاح يضع أهل قريته قيد الإقامة الجبرية

«الأرصاد»: القاهرة والجيزة تشهدان ذروة التقلبات الجوية خلال ساعات

كشكول

جامعة المستقبل: غدا أجازة رسمية بسبب الطقس السيئ

"كشكول" نظام التعليم الجديد في 11 نقاط

"معلمى ملوي" تكرم المعلمات المثاليات وأمهات الشهداء والطلاب المتميزين

الدماطي عضوا بالمجمع العلمي المصري

المطرب أدهم سليمان يحيي حفلا فنيا بهندسة عين شمس

الأمصار

هولندا ترفع حظر السفر لتونس بعد ثلاث سنوات من هجمات سوسة

تفجير بالعاصمة الأفغانية كابول دون سقوط ضحايا

مقتل شخص وإصابة 4 أخرين في حادث سير بميسان جنوب العراق

العبادي يطمئن العراقيين على أمن «سد الموصل»

ليبيا تنظم مهرجان القرضابية للفروسية الشعبية

ads
منوعات

إغلاق «واتس آب» لمن أقل من 16 عامًا

احذر.. مواد تسبب اضطراب الغدد الصماء في المنزل

تقنية حديثة لإعادة زرع مينا الأسنان بعد التسوس

ولاد الكار

محمد عبدالمقصود يتسلم جائزة «الإبداع الصحفي» في دبي

الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك