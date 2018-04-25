ياسر شاكر: «أورنچ» ستضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية

أكد المهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب الجديد لشركة أورنج مصر، أن السوق المصرية تمثل سوقا واعدا وأساسيا لشركة أورنج العالمية، مشيرا إلى أن أورنج مصر تسعى لضخ استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة.



وأضاف شاكر في تصريحات لـ«الدستور»، أن قطاع الاتصالات لاعب أساسي في عملية التحول إلى الاقتصاد الرقمي، مشيرا إلى أن انتشار الهاتف المحمول سيساعد على تنفيذ خطط القطاع نحول هذه الاستراتيجية الرقمية.



كان مجلس إدارة شركة أورنچ مصر للاتصالات قد أعلن أمس الثلاثاء، عن تعيين المهندس ياسر شاكر عضوا منتدبًا ورئيسا تنفيذيًا للشركة اعتبارا من 1 مايو 2018، خلفا لجان مارك هاريون كأول مصري يتولي قيادة العلامة التجارية أورنج بعد تولي اثنين فرنسي الجنسية الشركة، بعد استحواذ أورنج العالمية على كامل أسهم الشركة بعد تخارج المهندس نجيب ساويرس من موبينل سابقا.



ويأتي تعيين ياسر شاكر في هذا المنصب تأكيدًا على ثقة الشركة في الخبرات والكفاءات المصرية، وتؤكد مجموعة أورنچ العالمية على ثقتها في السوق المصرية الذي سيظل دائمًا مركزًا رئيسيًا لأعمالها في المنطقة من خلال خدماتها وشركاتها العديدة.



ويتمتع شاكر بخبرة كبيرة ودور فعال في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لأكثر من 20 عامًا، تخرج شاكر من كلية الهندسة بجامعة القاهرة، وحصل على ماجستير في ادارة الأعمال من جامعة "The Ecole Superieure de Commerce de Rennes" بفرنسا.

