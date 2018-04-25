«شعبية وكوميدية».. تعرف على أدوار هنا الزاهد في رمضان

تخوض الفنانة هنا الزاهد سباق رمضان هذا العام بالمشاركة في بطولة عملين دراميين، وذلك بعدما أثبتت نجاحها خلال الموسمين الماضيين من خلال ظهورها في عدة أعمال درامية، كان أبرزهم مع الزعيم عادل إمام في مسلسل "مأمون وشركاه".

وتقدم هنا شخصيتين مختلفتين تمامًا حيث تشارك في بطولة مسلسل "أيوب" مع الفنان مصطفي شعبان وتقدم لأول مرة في مشوارها الفني دور فتاة شعبية، وذلك بعدما اعتاد الجمهور علي رؤيتها طوال الوقت في دور الفتاة الأرستقراطية، ونشرت الزاهد عدة صور لها كشفت عن شخصيتها وأثارت الجدل بظهورها بالحجاب.

أما العمل الثاني فهو مسلسل "سك علي أخواتك"، وهو ينتمي لتيمة الكوميدي وتشارك في بطولته بجانب الفنان علي ربيع، وتظهر من خلال هذا المسلسل بشكل وأداء كوميدي وتقدم دور شقيقة علي ربيع وهي فتاة أرستقراطية، ويشاركها بطولة هذا المسلسل كل من صلاح عبدالله وسلوي خطاب وجيسي عبدو وميرنا نور الدين.

يُذكر أن آخر أعمال هنا الزاهد كان فيلم "عقدة الخواجة" مع الفنان حسن الرداد، والذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا بالإيرادات.

