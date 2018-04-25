«الاتصالات» تضع خطة لتطوير وميكنة مجمعات الاستثمار بالمحافظات

وضعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خطة لتطوير وميكنة جميع مجمعات خدمات المستثمرين بالمحافظات، وتطبيق خدمات التوقيع الإلكتروني بها بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بهدف تسهيل عملية تأسيس وإنشاء الشركات الجديدة وانجاز الخدمات المطلوبة للمستثمرين.



وقالت مصادر مطلعة بوزارة الاتصالات، إن الوزارة تقوم حاليا بعملية التطوير والميكنة عبر مركز السلطة الجذرية لشهادات التوقيع الإلكتروني التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا".



وأضاف: أن قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية اشترطت تطبيق خدمات التوقيع الإلكتروني عند تأسيس أي شركة جديدة مما دفع إلى إنشاء شبكة ربط داخل مجمعات الاستثمار والشهر العقاري بتأسيس الشركات.



في نفس السياق؛ قال الدكتور عبدالرحمن الصاوي نائب رئيس لجنة الصناعة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن تفعيل خدمات التوقيع الإلكتروني داخل مؤسسات الدولة أصبح مطلبا أساسيا للتحول الرقمي والشمول المالي، مشيرا إلى أهمية جهود وزارة الاتصالات في هذا الشأن.