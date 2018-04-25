فيديو.. سيول تجرف الشاحنات والسيارات على طريق العين السخنة

جرفت سيول على طريق العين السخنة في السويس، اليوم، شاحنات وسيارات، وفقا لمقاطع فيديو تداولها رواد على مواقع التواصل الاجتماعي.



وأغلقت الإدارة العامة للمرور طريق العين السخنة فى الاتجاهين، للقادم من القاهرة إلى اﻷقاليم والعكس؛ بسبب السيول والأمطار التى ضربت الطريق وأعاقت حركة السيارات، وسط انتشار الخدمات الأمنية.



ويسلك جميع قائدى السيارات القادمين من القاهرة طريق هضبة الجلالة، القادم من السويس يسلك طريق الجلالة؛ لحين قيام سيارات الشفط بسحب المياه من الطريق.



وتهيب إدارة المرور بتوخى الحذر أثناء القيادة على الطرق وسط تدعيم الطرق بالخدمات المرورية اللازمة؛ لتسيير حركة السيارات بناء على تعليمات اللواء عصمت الأشقر مساعد الوزير للمرور.