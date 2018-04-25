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الأربعاء 25/أبريل/2018 - 06:11 م

النيابة تواجه «الروبي» بقائمة اتهامات.. وعضو «6 أبريل» ينكرها

لشريف الروبي عضو
لشريف الروبي عضو حركة
متابعات
dostor.org/2143973

وجهت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، لشريف الروبي عضو حركة «6 أبريل»، تهمة التواصل مع جهات ومنظمات أجنبية لنشر أفكارها، عقب انتهاء التحقيق معه، إذ أصر على إنكار جميع الاتهامات، مؤكدا عدم انضمامه لأي جماعات مخالفة، وأنه يعمل عملا سياسيا للتعبير عن رأيه بشكل مشروع وسلمي.

وواجهت النيابة المتهم بالاتهامات التي كشفت عنها التحريات الأخيرة، وذلك بعدما استمعت إلى أقوال عدد من المتهمين المضبوطين، إذ كشفت التحريات الأولية عن تمويل بعض الجهات الخارجية لمجموعة من الشباب لتنفيذ مخطط خارجي من خلال ما يسمى بمنظمات حقوقية وحركات، كما واجهته بالمضبوطات التي تضمنت أوراقا ومنشورات خاصة بالحركة، والتي تدعو للتحريض ضد الدولة، وقلب نظام الحكم، وهدم الدولة المصرية.

كما وجهت إليه تهمة نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

وأمرت النيابة عقب انتهاء التحقيق، بترحيله إلى محبسه لسجن طرة، مع إعادته الأسبوع المقبل لاستكمال التحقيقات في القضية.

وطلبت النيابة من الجهات الأمنية إعداد تحرياتها النهائية حول المتهم، ومعرفة وجود علاقات تربط بينه وبين متورطين آخرين من عدمه، ومعرفة وجود مصادر للتمويل التي كشفت عنها التحريات الأولية، وقررت انتداب لجنة لتفريغ هواتفه المحمولة والأحراز المضبوطة بالقضية من أجهزة لاب توب، واستعجلت التقارير الخاصة بمباحث الإنترنت، لمعرفة ما توصلت إليه عن صفحة المتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وتواصله مع جهات أجنبية أو غير ذلك.

وتضمنت التحقيقات التي استمرت قرابة 3 ساعات، مواجهة المتهم بمحضر تحريات الجهات الأمنية، والذي تضمن الاتهامات الموجهة إليه بالقضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، وشملت قائمة الاتهام اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

واستجوبت النيابة المتهم عن طبيعة نشاطه السياسي قبل ثورة 25 يناير وحتى الآن، ودور حركة «6 أبريل» قبل الثورة وبعدها، وأسباب انقسام الحركة لجبهتين، إذ أقر المتهم بعمله في الحركة وانضمانه لها منذ تأسيسها عام 2008، ومشاركته بشخصه وأعضاء الحركة بالعديد في الأحداث السياسية على مدار السنوات الماضية.

يشار إلى أن النيابة أمرت بحبس كل من شريف الروبي عضو حركة «6 أبريل» ومحمد أكسجين، 15 يوما على خلفية التحقيقات فى القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمتهمين فيها بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومى للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور.

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