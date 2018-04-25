سعر الدولار في البنوك والسوق السوداء اليوم

استقر سعر الدولار فى التعاملات المسائية اليوم الأربعاء، على مستوى جميع البنوك العاملة فى السوق المصرى، ليسجل فى البنك المركزى المصرى نحو 17.6474 جنيه للشراء، و17.7474 جنيه للبيع، فيما سجل في بنك مصر نحو 17.58 جنيه للشراء، و17.68 جنيه للبيع.



وسجل سعر الدولار في البنك الأهلى المصري نحو 17.57 جنيه للشراء، و17.67 جنيه للبيع، أما في بنك القاهرة فسجل الدولار نحو 17.64 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع، أما في البنك التجاري الدولى فسجلت العملة الأمريكية نحو 17.65 جنيه للشراء، و17.75 جنيه للبيع.



واستقر سعر الدولار فى بنك الإسكندرية بعد ارتفاعه خلال تعاملات أمس مسجلا 17.62 جنيه للشراء، 17.72 جنيه للبيع.



واستقر متوسط السعر فى السوق الموازى عند 17.75 جنيه.