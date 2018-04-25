القاهرة : الأربعاء 25 أبريل 2018
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الأربعاء 25/أبريل/2018 - 06:04 م

غدًا.. ندوة تثقيفية لدعم التنمية في طور سيناء

عبدالحميد عزب
عبدالحميد عزب
زياد القلشى
dostor.org/2143968

تنظم محافظة جنوب سيناء، غدا في الحادية عشرة صباحا، ندوة تثقيفية تحت شعار «حماية وطن ودعم التنمية» بمناسبة احتفالات جنوب سيناء بالذكرى 36 لتحرير سيناء كاملة تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

يحضر الفعاليات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء محمود عيسى السكرتير العام واللواء طارق عامر مدير أمن جنوب سيناء، واللواء محمد عبدالفضيل شوشة الخبير الاستراتيجي ومحافظ جنوب سيناء السابق، واللواء طيار هشام الحلبي بأكادييمية ناصر العسكرية، واللواء حمدي بخيت رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب والخبير الاستراتيجي، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية والأمنية مشاركة مجمع أعلام جنوب سيناء.

وقال عبدالحميد عزب مدير إعلام جنوب سيناء، إن الندوة التثقفية تتضمن كلمة لمحافظ جنوب سيناء للترحيب بالضيوف وعرضا تسجيليا عن بانوراما عملية سيناء 2018 وجهود التنمية يقدمه مركز الإعلام وعرض مواهب على هامش الاحتفالية.

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