بالصور..«عابر سبيل» أول مسلسل سعودي فى مصر بعد زيارة «بن سلمان»

يستعد فريق عمل مسلسل "عابر سبيل"، للمخرج رائد إسماعيل وإنتاج شركة "رياض الإعلام"، للإنتهاء من تصوير المسلسل في القاهرة، وهو أول عمل سعودي يتم تصويره بعد زيارة ولي العهد.



وصرح منتج العمل المهندس رياض بن ناصر الفريجي، قائلًا: "عابر سبيل أول مسلسل يبث على قناة بداية الفضائية التي تعتبر القناة الأكثر مشاهدةً على مستوى المملكة بعد قناة mbc وتأتي شراكتنا مع بداية إيمانًا منها بأهمية الإعلام المحافظ والحاجة الماسة للتكامل فيما بين المنتجين والقنوات الفضائية لتقديم المحتوى الإيجابي الهادف للجمهور".



وأضاف الفريجي:"يأتي اختيار القاهرة مكانًا للتصوير تأكيدًا على أن مصر كانت ولا تزال الخيار الأول للإنتاج الدرامي عربيًا كما أن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للقاهرة كانت الداعم والمحفز الأول لنا على إنتاج المسلسل".



و"عابر سبيل" هو مسلسل بوليسي اجتماعي لا يخلو من الإثارة والغموض، في 30 حلقة من تأليف وإخراج رائد اسماعيل وإنتاج "رياض الإعلام".

