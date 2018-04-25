حبس صاحب مخبز في الأميرية لاستيلائه على الدقيق المدعم

قررت نيابة الأميرية، حبس صاحب مخبز، 4 أيام على ذمة التحقيق؛ لاستيلائه على الدقيق المدعم والبطاقات التموينينة.



وردت معلومات لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة مفادها أن «أ. أ» (46 سنة- صاحب مخبز بلدي) يجمع كميات من الدقيق البلدي المدعم استخراج 82% للتصرف فيها بالبيع وتجميع البطاقات التموينية الذكية الخاصة بالمواطنين بقصد الاستيلاء على الحصص التموينية المدعمة من الدولة لتحقيق أرباح غير مشروعة.



بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه وبتفتيش المخبز عثر بداخله على طن دقيق بلدي استخراج 82% مدعم و5 بطاقات تموينية ماكينة صرف خبز.



بمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لتحقيق أرباح غير مشروعة.

