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الأربعاء 25/أبريل/2018 - 05:55 م

حبس عاطلين خطفا 240 ألف جنيه من مدير شركة في روض الفرج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
حسام التمساح
dostor.org/2143961

قررت نيابة شمال القاهرة، حبس عاطل اشترك مع آخر في سرقة 240 ألف جنيه من صاحب شركة بمنطقة «روض الفرج»، 4 أيام على ذمة التحقيق.

تلقى قسم شرطة روض الفرج، بلاغًا من «إيهاب. خ» (54 سنة- مدير شركة للسيراميك) بأنه عقب سحبه مبلغا ماليا يبلغ 240 ألف جنيه من بنك «قطر الوطني» وحال سيره مترجلا في شارع شبرا لإيداع المبلغ في بنك «الكويت» فوجئ بشخصين أدلى بأوصافهما التقريبية يستقلان دراجة بخارية خطف أحدهما كيسا بلاستيكيا بداخله المبلغ وفرا هاربين.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة ومن خلال فحص الاستعانة بالتقنيات الحديثة وتجنيد المصادر السرية أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من «محمد. ج» (27 سنة- عاطل)، و«حسن. س» (31 سنة- عاطل).

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما أسفرت إحداها عن ضبط المتهم الأول وبحوزته مبلغ مالي 80 ألف جنيه.

بمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثاني بأسلوب «التتبع»، وأقر بتتبعهما المجني عليه عقب خروجه من البنك وحال سيره في مكان الواقعة تمكنا من الاستيلاء على المبلغ المالي المشار إليه وفرا هاربين.

وأضاف أن المبلغ المالي المضبوط بحيازته نصيبه من متحصلات الواقعة وأن باقي المبلغ المستولى عليه بحوزة المتهم الثاني.

تم بإرشاده ضبط الدراجة البخارية رقم «ل ن ف 184» ملك زوج شقيقة المتهم الثاني، والمستخدمة في ارتكاب الواقعة.

باستدعاء المجني عليه تعرف على المتهم واتهمه والهارب بالسرقة.

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