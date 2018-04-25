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الأربعاء 25/أبريل/2018 - 05:51 م

وزير التنمية المحلية يصدر قرارات بتعيين قيادات جديدة بالمحافظات

اللواء أبو بكر الجندي
اللواء أبو بكر الجندي
أ ش أ
dostor.org/2143956

أكد اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية، أهمية اختيار العناصر المتميزة من القيادات والكفاءات والدفع بدماء جديدة في المحاليات لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الإسراع بتنمية المشروعات الخدمية والاستثمارية بمختلف المحافظات والارتقاء بمستوى معيشة سكانها وتيسير تقديم الخدمات التنموية لهم وتوفير فرص عمل.

جاء ذلك في تصريح لوزير التنمية المحلية، الأربعاء، عقب إصداره قرارات بتعيين قيادات جديدة بالمحافظات، شملت القرار رقم 202 بندب علاء الدين محمد يوسف من حي وسط الإسكندرية إلى مركز ومدينة كفر الدوار، والقرار رقم 201 بندب أشرف علي بهجت من محافظة مطروح إلى حي الزيتون بمحافظة القاهرة وذلك لمدة عام.

كما أصدر اللواء الجندي القرار رقم 200 بنقل أحمد بسيوني من رئيس حي العامرية بالإسكندرية إلى سكرتير عام مساعد محافظ الإسكندرية، كما أصدر القرار رقم 199 بتكليف هشام علي شادي سكرتير عام مساعد محافظة الإسكندرية إلى سكرتير عام المحافظة.

كما أصدر الوزير قرارا رقم 198 بنقل طارق عبدالعظيم جبر من محافظة القاهرة للعمل سكرتير عام محافظة السويس.

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