القاهرة : الأربعاء 25 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
05:58 م

وفاة صحفي فلسطيني برصاص الاحتلال في مسيرات العودة
07:59 ص

الأرصاد: طقس اليوم غير مستقر يصاحبه سقوط أمطار
07:30 ص

نص البيان الـ20 للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
06:21 ص

الحماية المدنية: المعمل الجنائى هو من سيحدد خسائر حريق مصنعى البساتين
12:40 م

الدفع بـ«الأمن المركزى والتدخل السريع» للسيطرة على اشتباكات الحجيرات
10:18 ص

مقتل 20 مسلحا من «طالبان» و«القاعدة» في أفغانستان
09:49 ص

الزراعة: حصاد ألف فدان قمح بالمحافظات حتى الآن
07:51 ص

اليوم.. الحكم على هشام جنينة فى واقعة «وثائق عنان»
06:22 م

تصفية 20 قياديًا حوثيًا خلال استهداف موكب الصماد في غارة التحالف
05:52 م

مدير «الاحتياجات التعبوية» بالإحصاء: استعداد تام لمواجهة أى دعوات لشل حركة الدولة
02:57 م

أنجولا تفقد الاتصال بأول قمر صناعي «أنجوسات -1»
09:51 ص

70 مليون دولار مساعدات إماراتية لدعم الشعب الفلسطينى
عالم
الأربعاء 25/أبريل/2018 - 05:50 م

إسرائيل تتوقع قبول ترامب لاتفاق مع أوروبا بشأن إيران

ترامب
ترامب
dostor.org/2143954

قال وزير مخابرات الاحتلال اليوم، إن اقتراحا باتفاق أمريكي أوروبي جديد بشأن برنامج إيران النووي قد يثني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التخلي عن الاتفاق الراهن المبرم بين القوى العالمية وإيران.

ولم يقل وزير الاحتلال الإسرائيلي كاتس خلال حديث إذاعي إن كانت تل أبيب تدعم الترتيبات المنفصلة التي طرحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وكانت إسرائيل وصفت الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بأنه يجب "إصلاحه أو إلغائه".

وقال كاتس "يميل الرئيس ترامب إلى عدم تمديد الاتفاق – والعودة بشكل أساسي إلى مسار العقوبات - ما لم يوضع أمامه مقترح تدعمه أوروبا لاتفاق بديل بين الولايات المتحدة وأوروبا".

وأضاف أن الاتفاق سيحتوي على "خطوات تكميلية تزيل الأخطارالجسيمة في الاتفاق النووي (2015) الذي وصفه (ترامب) بأنه اتفاق سيء".

اقرأ أيضًا
منذ ساعة و 17 دقيقة

وفاة صحفي فلسطيني برصاص الاحتلال في مسيرات العودة

منذ يوم

مقتل 20 مسلحا من «طالبان» و«القاعدة» في أفغانستان

منذ يومين

تصفية 20 قياديًا حوثيًا خلال استهداف موكب الصماد في غارة التحالف

منذ يومين

أنجولا تفقد الاتصال بأول قمر صناعي «أنجوسات -1»

منذ يومين

70 مليون دولار مساعدات إماراتية لدعم الشعب الفلسطينى

منذ 3 أيام

فينتو فياجى: عودة السياح الإيطاليين إلى شرم الشيخ بقوة صيفًا

الآن

مصر تشارك في اجتماع دول مجموعة «الفيشجراد» لتبادل الرؤى

نقيب الفلاحين: حبس الفلاح في قانون الزراعة الجديد مرفوض

هولندا ترفع تحذير السفر إلى تونس بعد 3 سنوات من هجمات سوسة

فرنسا تقدّم مليار يورو لدعم الشعب السوري

الأكثر قراءة

أمير طعيمة لمنتقدي زوجة «صلاح»: القاع طفح مجاري

رئيس البرلمان: يجب الخلاص من موظفي الحكومة

«ولى نجريج».. محمد صلاح يضع أهل قريته قيد الإقامة الجبرية

«الأرصاد»: القاهرة والجيزة تشهدان ذروة التقلبات الجوية خلال ساعات

ألبومات الصور

الدفع بسيارات لشفط مياه الأمطار من شوارع بني سويف

حطام صواريخ العدوان على سوريا (صور)

بالصور.. محافظ الإسكندرية يطمئن على المصابين الصينيين في انقلاب سيارة

بالصور.. إطلاق اسم الشهيد محمود ناجي على مدرسته بطور سيناء

نجم الساعة

قصة «بيت المقدس» من التعارف فى طرة حتى مبايعة البغدادى

الأكثر قراءة

أمير طعيمة لمنتقدي زوجة «صلاح»: القاع طفح مجاري

رئيس البرلمان: يجب الخلاص من موظفي الحكومة

«ولى نجريج».. محمد صلاح يضع أهل قريته قيد الإقامة الجبرية

«الأرصاد»: القاهرة والجيزة تشهدان ذروة التقلبات الجوية خلال ساعات

كشكول

جامعة المستقبل: غدا أجازة رسمية بسبب الطقس السيئ

"كشكول" نظام التعليم الجديد في 11 نقاط

"معلمى ملوي" تكرم المعلمات المثاليات وأمهات الشهداء والطلاب المتميزين

الدماطي عضوا بالمجمع العلمي المصري

المطرب أدهم سليمان يحيي حفلا فنيا بهندسة عين شمس

الأمصار

هولندا ترفع حظر السفر لتونس بعد ثلاث سنوات من هجمات سوسة

تفجير بالعاصمة الأفغانية كابول دون سقوط ضحايا

مقتل شخص وإصابة 4 أخرين في حادث سير بميسان جنوب العراق

العبادي يطمئن العراقيين على أمن «سد الموصل»

ليبيا تنظم مهرجان القرضابية للفروسية الشعبية

ads
منوعات

إغلاق «واتس آب» لمن أقل من 16 عامًا

احذر.. مواد تسبب اضطراب الغدد الصماء في المنزل

تقنية حديثة لإعادة زرع مينا الأسنان بعد التسوس

ولاد الكار

محمد عبدالمقصود يتسلم جائزة «الإبداع الصحفي» في دبي

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك