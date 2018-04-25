إسرائيل تتوقع قبول ترامب لاتفاق مع أوروبا بشأن إيران

قال وزير مخابرات الاحتلال اليوم، إن اقتراحا باتفاق أمريكي أوروبي جديد بشأن برنامج إيران النووي قد يثني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التخلي عن الاتفاق الراهن المبرم بين القوى العالمية وإيران.



ولم يقل وزير الاحتلال الإسرائيلي كاتس خلال حديث إذاعي إن كانت تل أبيب تدعم الترتيبات المنفصلة التي طرحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.



وكانت إسرائيل وصفت الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بأنه يجب "إصلاحه أو إلغائه".



وقال كاتس "يميل الرئيس ترامب إلى عدم تمديد الاتفاق – والعودة بشكل أساسي إلى مسار العقوبات - ما لم يوضع أمامه مقترح تدعمه أوروبا لاتفاق بديل بين الولايات المتحدة وأوروبا".



وأضاف أن الاتفاق سيحتوي على "خطوات تكميلية تزيل الأخطارالجسيمة في الاتفاق النووي (2015) الذي وصفه (ترامب) بأنه اتفاق سيء".