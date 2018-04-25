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الأربعاء 25/أبريل/2018 - 05:48 م

برلماني يهنئ المصريين بعيد تحرير سيناء: مصر ستظل أرضًا للاستقرار

النائب جمال عباس
النائب جمال عباس
محمد الشريف
dostor.org/2143952

هنأ النائب جمال عباس عضو لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب عن حزب «المصريين الأحرار»، الشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي والفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة، بمناسبة الذكرى 36 لتحرير سيناء.

وقال «عباس» في بيان اليوم الأربعاء، إنه على الشعب المصري بجميع طوائفه أن يدعم قواتنا المسلحة وقوات الشرطة في إتمام مهماتهم الوطنية التي يقومون بها في سيناء بشأن مجابهة الإرهاب، مؤكدًا أن أبطالنا البواسل قادرون على القضاء على البؤر الإرهابية والإرهابيين سواء في سيناء أو في أي جزء من الأراضي المصرية واستعادة الأمن والأمان إلى كل ربوع مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتظل مصر أرض الاستقرار والنماء والسلام.

كما أكد عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، أن هذه المناسبة نتذكر بكل فخر واعتزاز شهداءنا البواسل الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم فداء للوطن وذودا عن تراثه الخالد.

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