محافظة القاهرة: نسابق الزمن فى الانتهاء من المشاريع الضخمة

قال اللواء محمد أيمن عبدالتواب نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الشمالية والغربية، إن محافظة القاهرة تسابق الزمن في الانتهاء من عدة مشاريع في أنحاء المحافظة، بداية من إقرار منظومة نظافة جديدة، وإنارة إلكترونية، وأسواق عالمية مثل الزاوية الحمراء، ومواقف مثالية مثل موقف السلام، وتطوير المناطق العشوائية، نهاية بإنشاء مشاريع البنية التحتية.



وأكد عبدالتواب في تصريحات لـ«الدستور» أن الجدول الزمني وإعادة الوجه الحضاري للعاصمة هو أبرز ما يشغل محافظة القاهرة في اهتماماتها.