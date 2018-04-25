القاهرة : الأربعاء 25 أبريل 2018
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الأربعاء 25/أبريل/2018 - 04:52 م

إغلاق طريق العين السخنة في الاتجاهين بسبب السيول

صوره ارشيفية
صوره ارشيفية
dostor.org/2143876

أغلقت الإدارة العامة للمرور طريق العين السخنة فى الاتجاهين، للقادم من القاهرة إلى اﻷقاليم والعكس؛ بسبب السيول والأمطار التى ضربت الطريق وأعاقت حركة السيارات، وسط انتشار الخدمات الأمنية.

ويسلك جميع قائدى السيارات القادمين من القاهرة طريق هضبة الجلالة، القادم من السويس يسلك طريق الجلالة؛ لحين قيام سيارات الشفط بسحب المياه من الطريق.

وتهيب إدارة المرور بتوخى الحذر أثناء القيادة على الطرق وسط تدعيم الطرق بالخدمات المرورية اللازمة لتسيير حركة السيارات بناء على تعليمات اللواء عصمت الأشقر مساعد الوزير للمرور.

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