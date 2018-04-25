إغلاق طريق العين السخنة في الاتجاهين بسبب السيول

بالفيديو والصور.. تساقط أمطار غزيرة على مدينة المنصورة

تساقطت أمطار غزيرة على مدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، اثر تغير في الأحوال الجوية ضربت أرجاء المحافظة، من ارتفاع في درجات الحرارة شهدته الأيام الماضية، إلى سقوط أمطارغزيرة، على أغلب قرى ومراكز ...