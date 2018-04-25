وزير الأوقاف يكرّم العجمى وخفاجى على هامش معسكر الأئمة

كرّم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الشيخ محمد العجمي، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، والمستشار محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، والدكتور أحمد علي عجيبة، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.



وجاء التكريم نظرًا لمساهمتهم في إنجاح المعسكرات التدريبية التي أقامتها الوزارة للأئمة على مدار العام وذلك على هامش المعسكر الختامي للائمة والقيادات الوسطى في ختام أنشطة المجلس الأعلى للمعسكرات التثقيفية للعام المالي 2017 - 2018 بمعسكر أبوبكر الصديق فى الإسكندرية.