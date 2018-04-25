«الأحرار»: «أمطار الثلاثاء» جرس إنذار لإهمال الحكومة

قال الدكتور مدحت نجيب، رئيس حزب الأحرار، إن غرق الكثير من مناطق الجمهورية، أمس، وإضرارها بمصالح المواطنين وممتلكاتهم يدق ناقوس الخطر لإهمال بعض الوزراء والمحافظين، وأنهم لا يجيدون التعامل مع الأزمات وأن الفساد في المحليات وصل للأعناق.



وأكد نجيب، في بيان الأربعاء، أن المسئولين في الدولة للأسف دائمًا يواجهون الأمة بالأزمة وليست لديهم القدرة على الاستعداد المبكر وتقبّل حل المشكلات باستثناء الجهات والوزارات السيادية، لافتًا إلى أننا نحتاج لإدارة أزمات.