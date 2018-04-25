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الأربعاء 25/أبريل/2018 - 04:39 م

«حماية الأراضي» بالغربية توجه بضرورة مراجعة المحليات قبل البناء

صوره من الحدث
صوره من الحدث
الغربية : شريف عبد الغنى
dostor.org/2143866

أكدت اللجنة العليا لحماية الأراضى بمحافظة الغربية ضرورة مراجعة الوحدات المحلية والجهات المعنية قبل القيام بالبناء،وذلك خلال اجتماع اللجنة، برئاسة المهندس على بيومي، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، وعضوية الدكتور حاتم كمال، مدير مديرية الطب البيطري، وممثلين عن مديريات الإسكان والإصلاح الزراعى وتحسين وحماية الأراضي.

قال المهندس على بيومي، وكيل وزارة الزراعة إنه سيتم بحث 21 طلبًا فى ضوء الضوابط والاشتراطات الواردة بالقرار الوزارى رقم 119 لسنة 2008 والقرار الوزارى 615 لسنة 2016، وتعديلاته والقرارات المنظمة لشروط وإجراءات الترخيص على الأرض الزراعية، لافتًا إلى أنه سيتم حصر التعديات المخالفة على الطرق السريعة، لإزالتها بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

«حماية الأراضي» بالغربية توجه بضرورة مراجعة المحليات قبل البناء
«حماية الأراضي» بالغربية توجه بضرورة مراجعة المحليات قبل البناء
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