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الأربعاء 25/أبريل/2018 - 04:32 م

«تويتر» تحقق أرباحًا للفصل الثاني على التوالي

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية
الدستور
dostor.org/2143860

سجلت شركة "تويتر" أرباحًا للفصل الثاني على التوالي، وذلك في مؤشر إيجابي لشبكة التواصل الاجتماعي بعد سنوات من تسجيل خسائر.

وحققت الشركة ومقرها سان فرانسيسكو أرباحًا بقيمة 61 مليون دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، مدفوعة بنمو قوي في عائدات الإعلانات وارتفاع بسيط في عدد المستخدمين الجدد.

وارتفعت عائدات الفصل الأول من العام بنسبة 21% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي لتسجل 665 مليون دولار، فيما ارتفع العدد الشهري للمستخدمين الناشطين بستة ملايين عن أواخر العام الماضي ليسجل 336 مليون مستخدم.

وارتفعت أسهم تويتر بنحو 6% قبل طرحها في الأسواق لتسجل عائدات أفضل من المتوقع.

وقال كبير المدراء التنفيذيين في تويتر، جاك دورسي، إن التعديلات الأخيرة التي أدخلت على الخدمة ساهمت في ارتفاع وتيرة تصفح المستخدمين والوقت الذي يمضونه في ذلك.

وقال دورسي في بيان إعلان العائدات "حققنا زيادة في عدد متتبعينا وتصفحهم.. وسنواصل العمل لتسهيل متابعة المواضيع والاهتمامات والفعاليات على تويتر".

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