10.04 مليار دولار استثمارات كأس العالم في روسيا

قال نائب رئيس الوزراء الروسي، أركادي دفوركوفيتش، إنه بدون الاستثمارات الناتجة عن الاستعداد لكأس العالم فإنه من غير الممكن أن يكون هناك نمو اقتصادي في روسيا.



وأضاف أركادي، في تصريحات للصحفيين، اليوم الأربعاء، أن الاستعدادات لكأس العالم ساهمت بنحو 867 مليار روبل (10.04 مليار دولار) أو ما يعادل 1% إلى الناتج الإجمالي المحلي في الأعوام الخمسة الماضية، بحسب رويترز.



وتنطلق مسابقة كأس العالم لكرة القدم يوم 14 يونيو المقبل وتستمر حتى 15 يوليو.



وتابع "دفوركوفيتش": "نسبة 1% قطعًا مهمة جدًا ومساهم كبير لتطوير اقتصادنا.. أستطيع أن أقول إنه بدون كأس العالم فإننا لم نكن سنشهد نموا اقتصاديا في الوقت الحالي".



وكان الاقتصاد الروسي سجل نموًا بنحو 1.5% في العام الماضي بعد عامين من الانكماش الذي أعقب انهيار أسعار النفط.



وأوضح المسئول الروسي عبر دراسة أجراها بالتعاون مع مسئولين من اللجنة المنظمة لكأس العالم إن الإنفاق على البنية التحتية للمسابقة قد يضيف حوالي 150 مليارا إلى 210 مليارات دولار للناتج المحلي الروسي سنويًا ولمدة 5 أعوام.



وأشار إلى أنه لن يكون هناك تأثر كبير فيما يتعلق بالتضخم، "الاستثمارات التي تمت إنتاجية لا تخلق ضغوطًا تضخمية على الأسواق الاستهلاكية".