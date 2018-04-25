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الأربعاء 25/أبريل/2018 - 04:29 م

البابا فرنسيس يدعو زعماء مسيحيين بالشرق الأوسط لقمة سلام

البابا فرنسيس
البابا فرنسيس
وكالات
dostor.org/2143852

قال الفاتيكان، اليوم الأربعاء، إن البابا فرنسيس دعا زعماء كل الطوائف المسيحية فى الشرق الأوسط للانضمام إليه في اجتماع بإيطاليا يوليو المقبل، لبحث كيف يمكن تقديم المساعدة فى إحلال السلام فى المنطقة.

ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع فى السابع من يوليو في مدينة باري المطلة على البحر الأدرياتى، التي وقع عليها الاختيار، لأنها تضم رفات القديس نيكولاس، وهو شخصية مبجلة لدى فروع المسيحية فى الشرق والغرب.

ويحظى القديس نيكولاس، الذى عاش قبل نحو 1700 عامًا، فيما أصبح الآن تركيا، بالتبجيل في كنائس أورثوذكسية في دول بالشرق الأوسط مثل سوريا والعراق ومصر ولبنان، ويوقره أيضًا المسيحيون الأورثوذكس في روسيا، حليفة سوريا في حربها الأهلية.

وقال الفاتيكان إن اللقاء سيكون اجتماعًا مسكونيًا من أجل السلام، وسيناقش الزعماء الدينيون الوضع المأساوى في الشرق الأوسط الذى يعاني منه الكثير من الإخوة والأخوات في الدين.

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