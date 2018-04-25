تراجع مؤشرات الأسهم الأمريكية تزامنًا مع ارتفاع عائد السندات

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، مع تواصل إعلان الشركات نتائج أعمالها الفصلية، وتزامنًا مع ارتفاع عائد سندات الخزانة.



ويأتي هبوط "وول ستريت" بالتزامن مع إفصاح بعض الشركات عن نتائج أعمالها خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث أعلنت "بوينج" ارتفاع أرباحها لتتجاوز التوقعات، كما تحولت "تويتر" إلى الربحية مع زيادة عدد مستخدمي التطبيق.



وينظر المستثمرون باهتمام إلى العائد على الديون الأمريكية والذي تخطى مستوى 3% خلال تعاملات اليوم.



وبحلول الساعة 1:33 مساءً، هبط مؤشر" داو جونز" بنسبة 0.4% إلى 23928.5 نقطة، بعد أن فقد المؤشر الصناعى أكثر من 400 نقطة أمس.



فيما تراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" عند 2622.6 نقطة، مسجلًا هبوطًا قدره 0.4% أما "ناسداك" فقد انخفض بنسبة 0.4% ليصل إلى 6979.9 نقطة.