إيران تدشن مصهر ألومنيوم في 2019

تسير إيران قدمًا نحو تدشين مصهر جديد للألومنيوم أوائل العام المقبل سيرفع إنتاج البلاد بنسبة

70 بالمئة، وهو ما سيجعلها تحقق اكتفاء ذاتيا في المعدن بالاستفادة من ثروتها من احتياطيات الغاز الطبيعي.



وأبلغ مهدي كرباسيان نائب وزير الصناعة والمناجم والتجارة مؤتمرا للقطاع في لندن أن أعمال إنشاء مصهر ألومنيوم الجنوب (سالكو)، الذي من المقرر أن ينتج 300 ألف طن سنويا، جارية في مرحلتها الأولى.



وكرباسيان هو أيضا رئيس مجلس إدارة منظمة "ايميدرو" لتنمية وتطوير المناجم والصناعات التعدينية الايرانية، التي تمتلك 49 بالمئة من سالكو. والنسبة المتبقية البالغة 51 بالمئة تملكها شركة

غدير للاستثمار الإيرانية.



وقال أمير ميرشي، العضو المنتدب لشركة أوريس الكندية للاستشارات، التي تقدم المشورة لسالكو، إنه بينما تنتج إيران حاليا ما يزيد قليلا على 400 ألف طن يوميا من الألومنيوم في مصنعين، فإن

الاستهلاك بين 600 ألف إلى 700 ألف طن.



وأضاف أن مصهر سالكو يجري بناؤه في منطقة لامرد الاقتصادية الخاصة في جنوب البلاد بالقرب من الخليج حيث يجري أيضا تشييد ميناء في المياه العميقة.



وتقوم شركة صينية ببناء منشأة سالكو البالغة قيمتها 1.2 مليار دولار.



وقال ميرشي، وهو مسؤول تنفيذي سابق في ريو تينتو، إنه كان من المقرر أصلا أن يكون مصهر المهدي القائم في إيران مشروعًا مشتركًا قبل ثورة 1979 مع ألكان الكندية، المملوكة الآن لريو.



وقال كرباسيان إن المصهر سيستخدم الطاقة التي تنتجها محطة كهرباء تعمل بالغاز وإن إيران تأمل في توسعة قطاع المعادن من خلال الاستفادة من احتياطياتها الضخمة من الغاز، وتملك إيران وروسيا

أكبر احتياطيات من الغاز في العالم.