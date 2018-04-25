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الأربعاء 25/أبريل/2018 - 04:18 م

احذر.. مواد تسبب اضطراب الغدد الصماء في المنزل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أش أ
dostor.org/2143840

حذرت أحدث الدراسات العلمية الفرنسية، التي أجراها فريق من الباحثين فى مركز «الكيمياء العضوية» بجامعة مونبولييه الفرنسية، برئاسة العالم وليم بورجيه، من أن هناك 150 ألف مكون في البيئة، يؤدي تفاعلها مع مواد أخرى، إلى اضطراب في الغدد الصماء، ومنها الموجود في المنزل، مما يتطلب التعرف عليها لتفادي حدوث هذه الاضطرابات.

وأشارت الدراسة إلى أن هذه المواد كيميائية تدخل في معالجة الأنسجة، وأخرى ضد الاشتعال، وتتفاعل مع هرمونات الإنسان لتسبب البلوغ المبكر بين الفتيات، أو بلوغ مرحلة انقطاع الطمث مبكرًا، كما أنها تسبب الإصابة بالعديد من السرطانات.

تتواجد هذه المكونات الكيميائية فى الحمام، حجرة النوم، أو حجرة الأطفال، المطبخ، إلى جانب حجرة الجلوس، بسبب دخول هذه المكونات في صناعة الملابس والأغطية والمفروشات والستائر والسجاجيد والموكيت، بالإضافة إلى لعب الأطفال البلاستيكية والأدوات الكهربائية، بالإضافة إلى تلوث الهواء.

وتنصح الدراسة بتوخي الدقة في استخدام هذه الأدوات، والابتعاد قدر المستطاع عن المنتجات الكيميائية، لتفادى اضطرابات الغدد الصماء.

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