قبرص: «إيني» مصممة على الوفاء بعقودها

أعلنت الحكومة القبرصية أن الشركة الإيطالية "إيني" ملتزمة بالتنقيب عن الغاز في قبرص، رغم المعارضة التركية القوية.



وتابعت أن "إيني" مصممة على الوفاء بالتزاماتها، بموجب عقودها مع قبرص للقيام بحفر استكشافي في 6 مناطق قبالة قبرص، حيث تم الترخيص لها ذلك".



وجاء ذلك التأكيد، بعد لقاء وزير الخارجية القبرصي، نيكوس كريستودوليدس، مع نائب الرئيس التنفيذي لإيني، لابو بيستيلي، في روما".



تضمن اللقاء الاتفاق على أهمية شرقي المتوسط كمصدر للغاز الطبيعي للمنطقة وأوروبا، وكذلك دور قبرص المحوري في تلك الخطط.



يذكر أن السفن الحربية التركية عرقلت في شهر فبراير عمليات التنقيب عن الغاز في منطقة جنوب شرقي قبرص، كان من المقرر أن تقوم "إيني" بحفرها.