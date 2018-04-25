القاهرة : الأربعاء 25 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:59 ص

الأرصاد: طقس اليوم غير مستقر يصاحبه سقوط أمطار
07:30 ص

نص البيان الـ20 للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
06:21 ص

الحماية المدنية: المعمل الجنائى هو من سيحدد خسائر حريق مصنعى البساتين
12:40 م

الدفع بـ«الأمن المركزى والتدخل السريع» للسيطرة على اشتباكات الحجيرات
10:18 ص

مقتل 20 مسلحا من «طالبان» و«القاعدة» في أفغانستان
09:49 ص

الزراعة: حصاد ألف فدان قمح بالمحافظات حتى الآن
07:51 ص

اليوم.. الحكم على هشام جنينة فى واقعة «وثائق عنان»
06:22 م

تصفية 20 قياديًا حوثيًا خلال استهداف موكب الصماد في غارة التحالف
05:52 م

مدير «الاحتياجات التعبوية» بالإحصاء: استعداد تام لمواجهة أى دعوات لشل حركة الدولة
02:57 م

أنجولا تفقد الاتصال بأول قمر صناعي «أنجوسات -1»
09:51 ص

70 مليون دولار مساعدات إماراتية لدعم الشعب الفلسطينى
01:08 ص

«التضامن»: 115 مليون جنيه تعويضات خلال عام
عالم
الأربعاء 25/أبريل/2018 - 04:16 م

الجيش الروسي يعلن تدمير طائرتين مسيرتين للمعارضة فى سوريا

الجيش الروسي
الجيش الروسي
dostor.org/2143836

أعلن الجيش الروسي، اليوم الأربعاء، أنه دمر، مساء الثلاثاء، طائرتين مسيرتين تابعتين لفصائل المعارضة السورية على مقربة من قاعدة حميميم الجوية في غرب سوريا.

وصرح الجنرال سيرغي رودسكوي، من هيئة أركان القوات الروسية، في لقاء صحافي في موسكو: «عند الساعة 20:00 أمس، رصدت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرتين مسيرتين للمقاتلين ودمرتهما على بعد 10 كيلومترات من قاعدة حميميم».

وتملك موسكو قاعدتين عسكريتين في سوريا مجهزتين بأنظمة دفاع جوي متطورة وقاعدة بحرية في طرطوس بالقرب من الحدود اللبنانية، بالإضافة إلى قاعدة حميميم الجوية شمال اللاذقية.

وتنشر روسيا بطاريات الدفاع الجوي المتطورة من طراز «أس - 400»، لحماية قاعدة حميميم، بالإضافة إلى منصات دفاع جوي متحركة من طرازي «بانستير» و«تور ام - 1».

ويأتي الإعلان الروسي في وقت أعلن النظام السوري الأربعاء، استعادة منطقة القلمون الشرقي قرب دمشق بعد انتهاء عملية إجلاء مقاتلين ومدنيين معززًا بذلك سيطرته على محيط العاصمة.

اقرأ أيضًا
منذ يوم

مقتل 20 مسلحا من «طالبان» و«القاعدة» في أفغانستان

منذ يومين

تصفية 20 قياديًا حوثيًا خلال استهداف موكب الصماد في غارة التحالف

منذ يومين

أنجولا تفقد الاتصال بأول قمر صناعي «أنجوسات -1»

منذ يومين

70 مليون دولار مساعدات إماراتية لدعم الشعب الفلسطينى

منذ 3 أيام

فينتو فياجى: عودة السياح الإيطاليين إلى شرم الشيخ بقوة صيفًا

منذ 4 أيام

السعودية: ندعم مقترح نقل إدارة ميناء الحديدة للأمم المتحدة

الآن

«ولى نجريج».. محمد صلاح يضع أهل قريته قيد الإقامة الجبرية

«المركزى» يكشف أسباب التضخم فى مارس

«حماس»: نتنياهو يكذب للتغطية على فشله

المتحدث باسم الجيش الليبى: شن 3 غارات جوية لضرب معاقل الإرهابيين

الأكثر قراءة

رئيس البرلمان: يجب الخلاص من موظفي الحكومة

«الأرصاد»: القاهرة والجيزة تشهدان ذروة التقلبات الجوية خلال ساعات

«ولى نجريج».. محمد صلاح يضع أهل قريته قيد الإقامة الجبرية

أمير طعيمة لمنتقدي زوجة «صلاح»: القاع طفح مجاري

ألبومات الصور

بالصور.. محافظ الإسكندرية يطمئن على المصابين الصينيين في انقلاب سيارة

بالصور.. إطلاق اسم الشهيد محمود ناجي على مدرسته بطور سيناء

بالصور.. «الدالى» يشارك ذوي الاحتياجات الخاصة «مهرجان المشي»

بالفيديو والصور.. تساقط أمطار غزيرة على مدينة المنصورة

نجم الساعة

قصة «بيت المقدس» من التعارف فى طرة حتى مبايعة البغدادى

الأكثر قراءة

رئيس البرلمان: يجب الخلاص من موظفي الحكومة

«الأرصاد»: القاهرة والجيزة تشهدان ذروة التقلبات الجوية خلال ساعات

«ولى نجريج».. محمد صلاح يضع أهل قريته قيد الإقامة الجبرية

أمير طعيمة لمنتقدي زوجة «صلاح»: القاع طفح مجاري

كشكول

الدماطي عضوا بالمجمع العلمي المصري

المطرب أدهم سليمان يحيي حفلا فنيا بهندسة عين شمس

انفوجراف: أسباب تأخر النطق عند الأطفال

كيف نحمي أطفالنا من داء السكري

مجلس الجامعات الإسلامية يقرر ضم جامعة الإسكندرية للرابطة

الأمصار

ليبيا: شهيد وجريحان من القوات المسلحة جراء تفجير إرهابي بدرنة

الأسبرين يعالج الاكتئاب

فلسطين تطالب بتدخل الأمم المتحدة لمنع الاعتداءات على القطاع الطبي

الجبير: 100 مليون دولار دعما للسورين

إسبانيا: ضبط أكبر شحنة من الكوكايين تبلغ 9 أطنان

ads
منوعات

احذر.. مواد تسبب اضطراب الغدد الصماء في المنزل

تقنية حديثة لإعادة زرع مينا الأسنان بعد التسوس

زيت الزيتون البرتغالى الأفضل فى العالم

ولاد الكار

محمد عبدالمقصود يتسلم جائزة «الإبداع الصحفي» في دبي

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك