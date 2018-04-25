الجيش الروسي يعلن تدمير طائرتين مسيرتين للمعارضة فى سوريا

أعلن الجيش الروسي، اليوم الأربعاء، أنه دمر، مساء الثلاثاء، طائرتين مسيرتين تابعتين لفصائل المعارضة السورية على مقربة من قاعدة حميميم الجوية في غرب سوريا.



وصرح الجنرال سيرغي رودسكوي، من هيئة أركان القوات الروسية، في لقاء صحافي في موسكو: «عند الساعة 20:00 أمس، رصدت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرتين مسيرتين للمقاتلين ودمرتهما على بعد 10 كيلومترات من قاعدة حميميم».



وتملك موسكو قاعدتين عسكريتين في سوريا مجهزتين بأنظمة دفاع جوي متطورة وقاعدة بحرية في طرطوس بالقرب من الحدود اللبنانية، بالإضافة إلى قاعدة حميميم الجوية شمال اللاذقية.



وتنشر روسيا بطاريات الدفاع الجوي المتطورة من طراز «أس - 400»، لحماية قاعدة حميميم، بالإضافة إلى منصات دفاع جوي متحركة من طرازي «بانستير» و«تور ام - 1».



ويأتي الإعلان الروسي في وقت أعلن النظام السوري الأربعاء، استعادة منطقة القلمون الشرقي قرب دمشق بعد انتهاء عملية إجلاء مقاتلين ومدنيين معززًا بذلك سيطرته على محيط العاصمة.