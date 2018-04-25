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الثقافة
الأربعاء 25/أبريل/2018 - 04:11 م

وزير الثقافة السعودي يستقبل نظيرته المصرية بالرياض

وزير الثقافة السعودي
جمال عاشور
dostor.org/2143829

استقبل الدكتور عود بن صالح عواد، وزير الثقافة والإعلام بالمملكة العربية السعودية، نظيرته الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، فور وصولها مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض، من المقرر أن يجمعهما لقاء رسمي  مساء اليوم، لبحث سبل تعزيز التعاون الثقافي والفني بين الجانبين المصري والسعودي.

تأتي الزيارة الأولى لوزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم للمملكة العربية السعودية على خلفية أولى الأنشطة الفنية الرسمية للأوبرا المصرية على أراضي المملكة لأول مرة، ومن المقرر أن تقدم فرقة الموسيقى العربية، بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، حفلين مساء اليوم وغدًا، ويصاحبهما معرض يضم 60 صورة فوتوغرافية ترصد تاريخ دار الأوبرا في مصر منذ عام 1869 وحتى الآن.

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