«فلاي دبي» تستأنف رحلاتها إلى السليمانية العراقية.. 10 مايو

أعلنت شركة «فلاي دبي» الإماراتية، اليوم الأربعاء، استئناف رحلاتها المنتظمة إلى مدينة السليمانية العراقية، اعتبارًا من 10 مايو المقبل.



وذكرت الشركة، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أنه سيتم تشغل رحلاتها إلى 5 مدن عراقية هي (بغداد) و(البصرة) و(أربيل) و(النجف)، بالإضافة إلى (السليمانية) عقب إعادة افتتاح مطارها مارس الماضي.



وتعد "فلاي دبي" أول شركة من دولة الإمارات تستأنف رحلات مباشرة إلى السليمانية، بواقع رحلتين أسبوعيا انطلاقا من مركزها التشغيلي في المبنى رقم 2 بمطار دبي الدولي وسترتفع رحلاتها إلى 3 رحلات أسبوعيا بدءا من شهر يونيو المقبل.



وأعرب الرئيس التنفيذي للشركة غيث الغيث عن سعادته بعودة رحلات الطيران المباشرة بين الإمارات والسليمانية بعد توقف لمدة 3 سنوات، مشيرا إلى أن الشركة تتطلع إلى تعزيز خدماتها إلى العراق الذي يعد سوقا حيويا يشهد نموا في الاستثمارات وزيادة في حركة التجارة والسياحة.