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الأربعاء 25/أبريل/2018 - 04:08 م

أمير طعيمة لمنتقدي زوجة «صلاح»: القاع طفح مجاري

أمير طعيمة
أمير طعيمة
ياسمين محمود
dostor.org/2143826

عبر الشاعر الغنائي أمير طعيمة عن غضبه من التعليقات السلبية في حق زوجة اللاعب المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، والمنتخب المصري.

وغرد «طعيمة» عبر موقع «تويتر»، قائلًا: كم التعليقات على صورة محمد صلاح وزوجته المحترمة يسبب الغثيان والقيء، استظراف وحكم على ست إنها نكدية لمجرد إن فيه مريض نفسي التقط لها صورة وهي غير مبتسمة ولا تدل على أي شيء إلا أننا ما بقيناش بنحترم حد، ولا حتى اللى بيفرحنا.

وتابع: «ارتقوا عشان بجد القاع طفح مجاري مش بس ازدحم».

أمير طعيمة لمنتقدي زوجة «صلاح»: القاع طفح مجاري
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