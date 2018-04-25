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الأربعاء 25/أبريل/2018 - 04:07 م

افتتاح أول مكتبة إيطالية في الإمارات

افتتاح أول مكتبة
أش أ
dostor.org/2143823

افتتحت القنصلية الإيطالية في دبي والمناطق الشمالية ضمن فعاليات البرنامج الثقافي الإماراتي الإيطالي المشترك الذي نظمه المجلس الإماراتي لكتب اليافعين – بشراكة مع القنصلية الإيطالية أول مكتبة إيطالية في دولة الإمارات، وذلك في مدرسة "ICE" بدبي بحضور نخبة من أشهر الكتّاب والرسامين الإيطاليين وفالنتينا سيتا القنصل العام الإيطالي في دبي والمناطق الشمالية.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أنه - خلال حفل افتتاح المكتبة - ألقت الدكتورة مارشيلا تيروسي ممثل المجلس الإيطالي لكتب اليافعين كلمة تناولت فيها مسيرة المجلس الدولي لكتب اليافعين وأبرز محطاته، وأثنت على الجهود الكبيرة التي يقوم بها المجلس الإماراتي لكتب اليافعين في تطوير صناعة الكتاب وتشجيع القراءة مشيدة ببرنامج "ضيف الشرف" الذي يستضيف فيه المجلس الإماراتي كل عام أحد الفروع الوطنية للمجلس الدولي على هامش مهرجان الشارقة القرائي للطفل.

وقام المجلس الإماراتي لكتب اليافعين بإهداء المكتبة الإيطالية الجديدة مجموعة الإصدارات التي ألفتها الكاتبة الإيطالية بياتريشي ماسيني وزميلها الرسام أندريا أنتينوري، والمعروضة في جناح المجلس بمهرجان الشارقة القرائي للطفل مساهمة منها في دعم المكتبة ورفدها بالمؤلفات الإيطالية المميزة.

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