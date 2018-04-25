بورصة لندن تنظم ورش عمل للموظفين المصريين

أقامت مجموعة بورصة لندن (LSEG)، وهي أقوى مصدر في العالم لرأس مال المستثمر العالمي، شراكة مع البورصة المصرية (EGX)؛ لعقد سلسلة من ورش العمل لبناء قدرات الموظفين، حيث تقوم المملكة المتحدة بشكل مشترك، بتمويل التدريب مع مصر من خلال مرفق المساعدة الفنية لإفريقيا الشمالية (TAF).



من جانبها، أكدت السفارة البريطانية أن موظفي البورصة المصرية سيكتسبون المعرفة الخاصة بممارسات سوق رأس المال، وسيستكشفون الفرص الممكنة لنقل سوق رأس المال المصري إلى مرحلة النمو التالية.



وستتكون ورش العمل من ثلاث وحدات هي: «نظرة ثاقبة على قواعد الإدراج والإفصاح المطبقة في نظام التبادل المتطور والشفاف والذي يهدف إلى جذب المزيد من المستثمرين إلى السوق؛ والتركيز على قواعد وعمليات مراقبة السوق والإشراف عليه وعمليات أمن تكنولوجيا المعلومات؛ وتحليل متعمق لتطور الأعمال المنبثقة من وجهة نظر البورصة».



وصرّح السفير البريطاني لدى مصر جون كاسن بأن «أحد أهم أشكال الاستثمار هو بناء قدرات الأفراد من خلال ورش العمل هذه، وستشارك مجموعة بورصة لندن خبرتها مع موظفي البورصة المصرية على أمل التواصل من خلال المنظمة، وأن تكون محفزًا لتطوير سوق رأس المال في مصر، هذا هو محور الشراكة الاقتصادية البريطانية - المصرية؛ كخطوة مشتركة تفيد جميع المصريين، وتؤدي إلى زيادة ثقة المستثمرين».



وأوضح نيخيل راثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بورصة لندن ومدير مجموعة التنمية العالمية أنه يسر مجموعة بورصة لندن أن تعمق الشراكات في مصر عقب إصدارات السندات السيادية الأخيرة والقوائم المزدوجة الناجحة للغاية، كما يسر أكاديمية مجموعة بورصة لندن أن تقدم سلسلة من الدورات التدريبية الاحترافية لمندوبي البورصة المصرية، مضيفًا: «لقد تم تصميم البرنامج خصيصًا لتقاسم معرفة البنية التحتية لأسواق رأس المال والتكنولوجيا والتنظيم من أجل مساعدة البورصة المصرية على تنفيذ أهدافها الاستراتيجية في المنطقة وفتح أسواقها أمام المستثمرين العالميين».



وقال محمد فريد صالح الرئيس التنفيذي للبورصة المصرية: «الركيزة الأساسية لاستراتيجية البورصة المصرية هي بناء القدرات البشرية، فموظفي البورصة المصرية مسؤولون عن تنفيذ خطة الإصلاح الجريئة للبورصة المصرية، وتمتد تلك الخطة عبر سلسلة قيمة أسواق رأس المال، وتهدف إلى تحسين المعرفة المالية والشمول المالي وزيادة تطوير أسواق رأس المال المصرية وتحسين بيئة التداول المالي والوساطة المالية».



وتعد مجموعة بورصة لندن واحدة من أقدم البورصات في العالم، ويمكن نسبة تاريخها منذ أكثر من 300 عام إلى مقاهي لندن في القرن السابع عشر، واليوم، تعد أكبر بورصة في أوروبا والعالم، في ظل وجود 15 شركة مصرية في أسواقها، وأكثر من 13 مليار دولار متمثلة في حقوق المساهمين والديون منذ عام 2004، والخاصة بالحكومة المصرية والشركات.