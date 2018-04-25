القاهرة : الأربعاء 25 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:59 ص

الأرصاد: طقس اليوم غير مستقر يصاحبه سقوط أمطار
07:30 ص

نص البيان الـ20 للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
06:21 ص

الحماية المدنية: المعمل الجنائى هو من سيحدد خسائر حريق مصنعى البساتين
12:40 م

الدفع بـ«الأمن المركزى والتدخل السريع» للسيطرة على اشتباكات الحجيرات
10:18 ص

مقتل 20 مسلحا من «طالبان» و«القاعدة» في أفغانستان
09:49 ص

الزراعة: حصاد ألف فدان قمح بالمحافظات حتى الآن
07:51 ص

اليوم.. الحكم على هشام جنينة فى واقعة «وثائق عنان»
06:22 م

تصفية 20 قياديًا حوثيًا خلال استهداف موكب الصماد في غارة التحالف
05:52 م

مدير «الاحتياجات التعبوية» بالإحصاء: استعداد تام لمواجهة أى دعوات لشل حركة الدولة
02:57 م

أنجولا تفقد الاتصال بأول قمر صناعي «أنجوسات -1»
09:51 ص

70 مليون دولار مساعدات إماراتية لدعم الشعب الفلسطينى
01:08 ص

«التضامن»: 115 مليون جنيه تعويضات خلال عام
مصر
الأربعاء 25/أبريل/2018 - 04:01 م

بورصة لندن تنظم ورش عمل للموظفين المصريين

بورصة لندن
بورصة لندن
ألفت الكحلي
dostor.org/2143816

أقامت مجموعة بورصة لندن (LSEG)، وهي أقوى مصدر في العالم لرأس مال المستثمر العالمي، شراكة مع البورصة المصرية (EGX)؛ لعقد سلسلة من ورش العمل لبناء قدرات الموظفين، حيث تقوم المملكة المتحدة بشكل مشترك، بتمويل التدريب مع مصر من خلال مرفق المساعدة الفنية لإفريقيا الشمالية (TAF).

من جانبها، أكدت السفارة البريطانية أن موظفي البورصة المصرية سيكتسبون المعرفة الخاصة بممارسات سوق رأس المال، وسيستكشفون الفرص الممكنة لنقل سوق رأس المال المصري إلى مرحلة النمو التالية.

وستتكون ورش العمل من ثلاث وحدات هي: «نظرة ثاقبة على قواعد الإدراج والإفصاح المطبقة في نظام التبادل المتطور والشفاف والذي يهدف إلى جذب المزيد من المستثمرين إلى السوق؛ والتركيز على قواعد وعمليات مراقبة السوق والإشراف عليه وعمليات أمن تكنولوجيا المعلومات؛ وتحليل متعمق لتطور الأعمال المنبثقة من وجهة نظر البورصة».

وصرّح السفير البريطاني لدى مصر جون كاسن بأن «أحد أهم أشكال الاستثمار هو بناء قدرات الأفراد من خلال ورش العمل هذه، وستشارك مجموعة بورصة لندن خبرتها مع موظفي البورصة المصرية على أمل التواصل من خلال المنظمة، وأن تكون محفزًا لتطوير سوق رأس المال في مصر، هذا هو محور الشراكة الاقتصادية البريطانية - المصرية؛ كخطوة مشتركة تفيد جميع المصريين، وتؤدي إلى زيادة ثقة المستثمرين».

وأوضح نيخيل راثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بورصة لندن ومدير مجموعة التنمية العالمية أنه يسر مجموعة بورصة لندن أن تعمق الشراكات في مصر عقب إصدارات السندات السيادية الأخيرة والقوائم المزدوجة الناجحة للغاية، كما يسر أكاديمية مجموعة بورصة لندن أن تقدم سلسلة من الدورات التدريبية الاحترافية لمندوبي البورصة المصرية، مضيفًا: «لقد تم تصميم البرنامج خصيصًا لتقاسم معرفة البنية التحتية لأسواق رأس المال والتكنولوجيا والتنظيم من أجل مساعدة البورصة المصرية على تنفيذ أهدافها الاستراتيجية في المنطقة وفتح أسواقها أمام المستثمرين العالميين».

وقال محمد فريد صالح الرئيس التنفيذي للبورصة المصرية: «الركيزة الأساسية لاستراتيجية البورصة المصرية هي بناء القدرات البشرية، فموظفي البورصة المصرية مسؤولون عن تنفيذ خطة الإصلاح الجريئة للبورصة المصرية، وتمتد تلك الخطة عبر سلسلة قيمة أسواق رأس المال، وتهدف إلى تحسين المعرفة المالية والشمول المالي وزيادة تطوير أسواق رأس المال المصرية وتحسين بيئة التداول المالي والوساطة المالية».

وتعد مجموعة بورصة لندن واحدة من أقدم البورصات في العالم، ويمكن نسبة تاريخها منذ أكثر من 300 عام إلى مقاهي لندن في القرن السابع عشر، واليوم، تعد أكبر بورصة في أوروبا والعالم، في ظل وجود 15 شركة مصرية في أسواقها، وأكثر من 13 مليار دولار متمثلة في حقوق المساهمين والديون منذ عام 2004، والخاصة بالحكومة المصرية والشركات.

موضوعات متعلقة

بورصة دبي للذهب توافق على انضمام زاج تريدر كبائع برمجيات مستقل

البورصة السعودية ترتفع وقطر تتراجع

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 9 ساعات

الأرصاد: طقس اليوم غير مستقر يصاحبه سقوط أمطار

منذ حوالي 10 ساعات

نص البيان الـ20 للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)

منذ يوم

الزراعة: حصاد ألف فدان قمح بالمحافظات حتى الآن

منذ يومين

مدير «الاحتياجات التعبوية» بالإحصاء: استعداد تام لمواجهة أى دعوات لشل حركة الدولة

منذ 3 أيام

«التضامن»: 115 مليون جنيه تعويضات خلال عام

منذ 4 أيام

الحكومة: «التأمين الصحي الشامل» مشروع قومي سيطبق بصورة متكاملة

الآن

«ولى نجريج».. محمد صلاح يضع أهل قريته قيد الإقامة الجبرية

«المركزى» يكشف أسباب التضخم فى مارس

«حماس»: نتنياهو يكذب للتغطية على فشله

المتحدث باسم الجيش الليبى: شن 3 غارات جوية لضرب معاقل الإرهابيين

الأكثر قراءة

رئيس البرلمان: يجب الخلاص من موظفي الحكومة

«الأرصاد»: القاهرة والجيزة تشهدان ذروة التقلبات الجوية خلال ساعات

«ولى نجريج».. محمد صلاح يضع أهل قريته قيد الإقامة الجبرية

أمير طعيمة لمنتقدي زوجة «صلاح»: القاع طفح مجاري

ألبومات الصور

بالصور.. محافظ الإسكندرية يطمئن على المصابين الصينيين في انقلاب سيارة

بالصور.. إطلاق اسم الشهيد محمود ناجي على مدرسته بطور سيناء

بالصور.. «الدالى» يشارك ذوي الاحتياجات الخاصة «مهرجان المشي»

بالفيديو والصور.. تساقط أمطار غزيرة على مدينة المنصورة

نجم الساعة

قصة «بيت المقدس» من التعارف فى طرة حتى مبايعة البغدادى

ads
الأكثر قراءة

رئيس البرلمان: يجب الخلاص من موظفي الحكومة

«الأرصاد»: القاهرة والجيزة تشهدان ذروة التقلبات الجوية خلال ساعات

«ولى نجريج».. محمد صلاح يضع أهل قريته قيد الإقامة الجبرية

أمير طعيمة لمنتقدي زوجة «صلاح»: القاع طفح مجاري

كشكول

الدماطي عضوا بالمجمع العلمي المصري

المطرب أدهم سليمان يحيي حفلا فنيا بهندسة عين شمس

انفوجراف: أسباب تأخر النطق عند الأطفال

كيف نحمي أطفالنا من داء السكري

مجلس الجامعات الإسلامية يقرر ضم جامعة الإسكندرية للرابطة

الأمصار

ليبيا: شهيد وجريحان من القوات المسلحة جراء تفجير إرهابي بدرنة

الأسبرين يعالج الاكتئاب

فلسطين تطالب بتدخل الأمم المتحدة لمنع الاعتداءات على القطاع الطبي

الجبير: 100 مليون دولار دعما للسورين

إسبانيا: ضبط أكبر شحنة من الكوكايين تبلغ 9 أطنان

ads
منوعات

احذر.. مواد تسبب اضطراب الغدد الصماء في المنزل

تقنية حديثة لإعادة زرع مينا الأسنان بعد التسوس

زيت الزيتون البرتغالى الأفضل فى العالم

ولاد الكار

محمد عبدالمقصود يتسلم جائزة «الإبداع الصحفي» في دبي

الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك