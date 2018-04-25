محافظة القاهرة عن شركات النظافة الأجنبية: «العقد ملزم للطرفين»

قال اللواء محمد أيمن عبد التواب، نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الشمالية والغربية: إن عقد شركات النظافة الأجنبية ملزم للطرفين، ولا يوجد أزمة مفتعلة.



وأكد عبد التواب أن المحافظة طبقت العقد بكل بنوده، لافتًا إلى دور هيئة النظافة مع الشركات المصرية كان بداية من حي الوايلي وباب الشعرية، عقب انتهاء العقود مباشرة.



وأوضح، في تصريحات لـ«الدستور»، أن شركات النظافة المصرية تجهز لنزولها في بعض المناطق عقب انتهاء عقود الشركات الأجنبية في الأيام المقبلة في نهاية الشهر الجاري، في حي عابدين والأزبكية.