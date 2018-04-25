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الأربعاء 25/أبريل/2018 - 03:17 م

«الموسيقى العربية المصرية» تشدو بمركز الملك فهد اليوم

مركز الملك فهد الثقافى
مركز الملك فهد الثقافى
عمرو رشدى
dostor.org/2143751

علاقات متميزة بين المملكة العربية السعودية ومصر على كافة المناحي والأصعدة، تتوجها روافد الثقافة والفن ليصدح مركز الملك فهد الثقافي مساء اليوم الأربعاء، بالعاصمة السعودية " الرياض"، بنغمات فرقة الموسيقى العربية لدار الأوبرا المصرية، ذلك الحدث الثقافي الملهم الذي يمتزج فيه الوجدان السعودي والمصري ورؤى الثقافة والإبداع والأصالة.

ويعد مركز الملك فهد الثقافي أحد أبرز معالم المملكة الثقافية والحضارية عبر فعالياته وأنشطته المتنوعة، التي تستقطب المبدعين في مختلف مجالات الفكر والأدب والفنون والثقافة وتخدم في الوقت ذاته مختلف قطاعات المجتمع السعودي.

وقد قام المركز منذ افتتاحه عام 2000 م تزامناٍ مع احتفاء المملكة باختيار الرياض عاصمة للثقافة العربية بتفعيل دوره الرائد كبوابة للحراك الثقافي عبر استقبال وتنظيم العديد من الفعاليات الهامة كمعرض كتاب الطفل الأول بالرياض وملتقى ليالي الشعر العربي واحتفالية يوم المرأة السعودية وملتقيات الأفلام الوثائقية والتسجيلية وليالي المسرح العربي والحفلات الغنائية التراثية ومؤتمرات تقويم التعليم بالمملكة واليوم العالمي لإعاقة وغيرها الكثير والكثير من الفعاليات المميزة.

كما يمتاز المركز بموقعه وطرازه المعماري الفريد ومحتوياته المتنوعة من متاحف واستديوهات وقاعات للمؤتمرات والندوات، فضلا عن مكتبة متميزة وصالة للفنون التشكيلية وقبة فلكية.

يستعد مركزالملك فهد الثقافي، مساء اليوم الأربعاء، بالعاصمة السعودية ، الرياض، لإستضافة حفلاً غنائيا، لفرقة الموسيقى العربية، لدار الأوبرا المصرية، ويعتبر هذا الحدث الثقافي من أبرز الأحداث، التى يمتزج فيها الوجدان السعودي بالمصري ورؤى الثقافة والابداع والأصالة.

ويعد مركز الملك فهد الثقافي أحد ابرز معالم المملكة الثقافية والحضارية عبر فاعلياته وانشطته المتنوعة، التي تستقطب المبدعين في مختلف مجالات الفكر والأدب والفنون والثقافة وتخدم في الوقت ذاته مختلف قطاعات المجتمع السعودي.

وقد قام المركز منذ افتتاحه عام 2000 م تزامناٍ مع احتفاء المملكة باختيار الرياض عاصمة للثقافة العربية بتفعيل دوره الرائد كبوابة للحراك الثقافي عبر استقبال وتنظيم العديد من الفعاليات الهامة كمعرض كتاب الطفل الاول بالرياض وملتقى ليالي الشعر العربي واحتفالية يوم المرأة السعودية وملتقيات الافلام الوثائقية والتسجيلية وليالي المسرح العربي والحفلات الغنائية التراثية ومؤتمرات تقويم التعليم بالمملكة واليوم العالمي للاعاقة وغيرها الكثير والكثير من الفاعليات المميزة.

كما يمتاز المركز بموقعه وطرازه المعماري الفريد ومحتوياته المتنوعة من متاحف واستديوهات وقاعات للمؤتمرات والندوات، فضلا عن مكتبة متميزة وصالة للفنون التشكيلية وقبة فلكية.

«الموسيقى العربية المصرية» تشدو بمركز الملك فهد اليوم

«الموسيقى العربية المصرية» تشدو بمركز الملك فهد اليوم

«الموسيقى العربية المصرية» تشدو بمركز الملك فهد اليوم

«الموسيقى العربية المصرية» تشدو بمركز الملك فهد اليوم

«الموسيقى العربية المصرية» تشدو بمركز الملك فهد اليوم

«الموسيقى العربية المصرية» تشدو بمركز الملك فهد اليوم

«الموسيقى العربية المصرية» تشدو بمركز الملك فهد اليوم
«الموسيقى العربية المصرية» تشدو بمركز الملك فهد اليوم
«الموسيقى العربية المصرية» تشدو بمركز الملك فهد اليوم
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