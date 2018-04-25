سكاي نيوز: ترامب ربما يزور بريطانيا في يوليو

قالت قناة "سكاي نيوز"، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ربما يجري زيارة عمل إلى بريطانيا في يوليو، مضيفة أن من المتوقع الإعلان عن تفاصيل هذه الزيارة في غضون الأيام القليلة المقبلة.



وزيارة العمل أقل في الأهمية من زيارة الدولة، وكانت رئيسة الوزراء تيريزا ماي دعت ترامب لزيارة دولة عندما كانت في واشنطن في يناير 2017، ما فجر احتجاجات، ولم يتحدد موعد منذ ذلك الحين للزيارة.



ولم يعلق متحدث باسم ماي على النبأ الذي أوردته "سكاي"، لكنه قال إن المناقشات مستمرة بشأن زيارة ترامب وإنها من المتوقع أن تتم في وقت لاحق من العام الحالي.