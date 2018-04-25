القاهرة : الأربعاء 25 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:59 ص

الأرصاد: طقس اليوم غير مستقر يصاحبه سقوط أمطار
07:30 ص

نص البيان الـ20 للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
06:21 ص

الحماية المدنية: المعمل الجنائى هو من سيحدد خسائر حريق مصنعى البساتين
12:40 م

الدفع بـ«الأمن المركزى والتدخل السريع» للسيطرة على اشتباكات الحجيرات
10:18 ص

مقتل 20 مسلحا من «طالبان» و«القاعدة» في أفغانستان
09:49 ص

الزراعة: حصاد ألف فدان قمح بالمحافظات حتى الآن
07:51 ص

اليوم.. الحكم على هشام جنينة فى واقعة «وثائق عنان»
06:22 م

تصفية 20 قياديًا حوثيًا خلال استهداف موكب الصماد في غارة التحالف
05:52 م

مدير «الاحتياجات التعبوية» بالإحصاء: استعداد تام لمواجهة أى دعوات لشل حركة الدولة
02:57 م

أنجولا تفقد الاتصال بأول قمر صناعي «أنجوسات -1»
09:51 ص

70 مليون دولار مساعدات إماراتية لدعم الشعب الفلسطينى
01:08 ص

«التضامن»: 115 مليون جنيه تعويضات خلال عام
عالم
الأربعاء 25/أبريل/2018 - 03:16 م

سكاي نيوز: ترامب ربما يزور بريطانيا في يوليو

ترامب
ترامب
وكالات
dostor.org/2143750

قالت قناة "سكاي نيوز"، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ربما يجري زيارة عمل إلى بريطانيا في يوليو، مضيفة أن من المتوقع الإعلان عن تفاصيل هذه الزيارة في غضون الأيام القليلة المقبلة.

وزيارة العمل أقل في الأهمية من زيارة الدولة، وكانت رئيسة الوزراء تيريزا ماي دعت ترامب لزيارة دولة عندما كانت في واشنطن في يناير 2017، ما فجر احتجاجات، ولم يتحدد موعد منذ ذلك الحين للزيارة.

ولم يعلق متحدث باسم ماي على النبأ الذي أوردته "سكاي"، لكنه قال إن المناقشات مستمرة بشأن زيارة ترامب وإنها من المتوقع أن تتم في وقت لاحق من العام الحالي.

اقرأ أيضًا
منذ يوم

مقتل 20 مسلحا من «طالبان» و«القاعدة» في أفغانستان

منذ يومين

تصفية 20 قياديًا حوثيًا خلال استهداف موكب الصماد في غارة التحالف

منذ يومين

أنجولا تفقد الاتصال بأول قمر صناعي «أنجوسات -1»

منذ يومين

70 مليون دولار مساعدات إماراتية لدعم الشعب الفلسطينى

منذ 3 أيام

فينتو فياجى: عودة السياح الإيطاليين إلى شرم الشيخ بقوة صيفًا

منذ 4 أيام

السعودية: ندعم مقترح نقل إدارة ميناء الحديدة للأمم المتحدة

الآن

«الأرصاد»: القاهرة والجيزة تشهدان ذروة التقلبات الجوية خلال ساعات

«رعب فى تل أبيب».. إسرائيل تخشى وجود الجيش المصرى بسيناء

«السيسى» عبر «تويتر»: أتوجه بتحية تقدير واعتزاز للمصريين

الليلة.. الباز يقدم حلقة خاصة عن ذكرى تحرير سيناء فى «90 دقيقة»

الأكثر قراءة

«الأرصاد»: القاهرة والجيزة تشهدان ذروة التقلبات الجوية خلال ساعات

«ولى نجريج».. محمد صلاح يضع أهل قريته قيد الإقامة الجبرية

رئيس البرلمان: يجب الخلاص من موظفي الحكومة

«جنون الدوحة».. 4 محاولات فاشلة من قطر لاغتيال السيسي

ألبومات الصور

بالصور.. «الدالى» يشارك ذوي الاحتياجات الخاصة «مهرجان المشي»

بالفيديو والصور.. تساقط أمطار غزيرة على مدينة المنصورة

بالصور.. وزير الداخلية يتفقد أكبر معهد تدريبى للقوات الخاصة فى الشرق الأوسط

بالفيديو.. حملة مكبرة لرفع الإشغالات والمرافق بشوارع طلخا

نجم الساعة

قصة «بيت المقدس» من التعارف فى طرة حتى مبايعة البغدادى

الأكثر قراءة

«الأرصاد»: القاهرة والجيزة تشهدان ذروة التقلبات الجوية خلال ساعات

«ولى نجريج».. محمد صلاح يضع أهل قريته قيد الإقامة الجبرية

رئيس البرلمان: يجب الخلاص من موظفي الحكومة

«جنون الدوحة».. 4 محاولات فاشلة من قطر لاغتيال السيسي

كشكول

المستشار القانوني لـ"الطيب" شخصية مؤتمر الدراسات الإسلامية بالمنصورة

غدا.. انطلاق مهرجان الأزهر الأول للإبداع

وزير الأوقاف يفتتح مؤتمر "الاقتصاد والتمويل الإسلامي" بجامعة الإسكندرية

أول قرار من الأزهر بعد الاشتباه في إصابة 6 بالتيفود

أساتذة بصيدلة بني سويف يتوصلون لعلاج لسرطان الرئة

الأمصار

نهلة صالح.. أول رئيس بلدية نسائية في المدينة المنورة

الجزائر: تفكيك شبكة تجسس دولية لصالح إسرائيل

فلسطين.. استشهاد الصحفي أحمد أبو حسين

أحدث جهاز لعلاج الأورام أصبح في الإمارات

خلال 48 ساعة.. إعلان الحكومة السودانية الجديدة

ads
منوعات

«فيسبوك» تكشف 1.9 مليون منشور «إرهابي» خلال 3 أشهر فقط

ياباني يبحث عن والديه الحقيقيين بعد نصف قرن من ولادته

«طيران الإمارات»: إطلاق خدمة لإنهاء إجراءات السفر من المنزل

ولاد الكار

محمد عبدالمقصود يتسلم جائزة «الإبداع الصحفي» في دبي

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك