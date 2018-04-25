أردوغان فى كوريا الجنوبية الشهر المقبل لتعزيز التعاون

أعلن المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي، اليوم الأربعاء، أن رئيس كوريا الجنوبية، مون جيه إن، سيجتمع مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، في زيارة دولة إلى كوريا الجنوبية في 2 مايو المقبل، لتعزيز التعاون طبق ا ما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.



وقالت نائبة المتحدث باسم المكتب الرئاسي، كو مين جونغ في مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء، إن الرئيس التركي سيزورة كوريا الجنوبية، ملبيًا دعوة من الرئيس مون، موضحة ًأن تركيا أرسلت قواتها إلى كوريا الجنوبية في الحرب الكورية، وشاركت في جهود كوريا الجنوبية، للحفاظ على حريتها وديمقراطيتها.



وأشارت النائبة إلى أن هذه الزيارة، تعتبر أول تواصل بين زعيمي البلدين منذ الوصول بالعلاقات الثنائية إلى علاقة الشراكة الاستراتيجية في عام 2012.



وقالت نائبة المتحدث إن تركيا عضو في مجموعة "ميكتا" التي تضم المكسيك، وإندونيسيا، وكوريا الجنوبية، وأستراليا أيضًا، مؤكدةً أن زيارة أردوغان، ستسهم في توسيع وتنويع نطاق الدبلوماسية الكورية بتعزيز التعاون على مستوى المجموعة في المسرح الدولي.

