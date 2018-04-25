157 مليار دولار حجم إنفاق المسافرين المسلمين من السعودية بحلول 2020

توقع المشاركون فى ملتقى سوق السفر العربى، اليوم الأربعاء، أن المسافرين المسلمين سينفقون 157 مليار دولار بحلول عام 2020.



وأكد المشاركون أن حصة الاتحاد الأوروبى، تبلغ 53٪ من إنفاق المسافرين المسلمين بقيمة 64.8 مليار دولار.



كما أنه من المتوقع أن يرتفع عدد المسافرين المسلمين من المملكة العربية السعودية للخارج، بنسبة 17٪ خلال السنوات الثلاث المقبلة.



وكشف عمر أحمد، المؤسس والرئيس التنفيذى لمؤسسة "سوشيبل إيرث"، خلال الجلسة الثانية عن بعض النتائج الرئيسية لاستطلاع جديد شارك فيه 35 ألف مسلم مسافر، أظهر أن سوق السياحة الحلال أصبحت عاملًا أساسيًا فى قطاع السياحة العالمية.



وتابح أحمد، بقوله: "من المهم للغاية أن تصبح الشركات العاملة في قطاع السفر والسياحة أكثر قدرة على استقطاب المزيد من المسافرين المسلمين".



وقال المشاركون في الاستطلاع الذي أطلقته "سوشيبل إيرث" إنه يمكن للدول غير الإسلامية جذب المزيد من الضيوف المسلمين عبر زيادة تنوع الأطعمة الحلال فى الفنادق بنسبة (61.3٪)، وتوفر المساجد المجاورة (61.1٪) وتوفر المطاعم الحلال المجاورة (55.2٪)، وتوفير الفيلل التى تتضمن مسابح خاصة (14٪).



واقترح أحمد على الأطراف المعنية فى قطاع السياحة والضيافة الاستفادة من هذه النتائج، وفهم هذه الاتجاهات الناشئة والتكيف معها، بالإضافة إلى توفير الأنشطة الترفيهية المناسبة وتنويع خيارات تناول الطعام.