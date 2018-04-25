انطلاق فعاليات معرض أبوظبى الدولى للكتاب

انطلقت اليوم الأربعاء، فعاليات الدورة الـ28 لمعرض أبوظبى الدولى للكتاب، بمشاركة 1350 عارضًا، يمثلون 63 دولة منها الكويت.



وافتتح الإماراتي عبدالله بن زايد، وزير الخارجية والتعاون الدولى، الدورة الحالية للمعرض التى تقام فعالياتها تحت شعار «نبنى المستقبل»، على مدى سبعة أيام بمركز أبوظبى الوطنى للمعارض.



وقال سيف غباش، مدير عام هيئة أبوظبى للسياحة والثقافة، فى تصريحات صحفية له اليوم، إن المعرض يسعى عبر فعالياته المتنوعة إلى الارتقاء بصناعة النشر والكتاب فى الإمارات والمنطقة، ويهدف إلى التعريف بما هو جديد في مجال التأليف والنشر والترجمة.



وأضاف «غباش» أن المعرض حقق على مدى الدورات الـ27 الماضية، قفزات نوعية فى صناعة الكتاب، وبناء منصة ثقافية تجمع الناشر بالمؤلف وتقلص المسافة بين الكتاب والقراء، وتمد جسور التلاقى والتواصل الثقافى بين دور النشر العالمية والمترجمين، وتطرح النقاش المستجد حول الواقع الثقافى العربى والعالمى.



ويتضمن المعرض الذي يقام تحت رعاية ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية محمد بن زايد نحو 500 ألف كتاب، ويشهد عقد أكثر من 830 جلسة حوارية وندوة وورشة عمل.



وخصصت اللجنة المنظمة للمعرض الشخصية المحورية للمعرض لرئيس دولة الإمارات الراحل زايد آل نهيان، تزامنًا مع احتفال الدولة هذا العام بـ«عام زايد»، بمناسبة الذكرى المئوية لميلاده.



واختارت اللجنة دولة بولندا ضيف الشرف لهذه النسخة، لتسليط الضوء على الأعمال الكلاسيكية الخالدة فى الأدب البولندي خلال القرن الـ19.