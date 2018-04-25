«الجندى» يتوقع ارتفاع الاستثمار بمصر لـ9 مليارات دولار فى 2018

توقع المستشار أيمن الجندي مدير عام الاتحاد العربي لتنمية الموارد البشرية ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر العام الجاري إلى أكثر من 9 مليار دولار بنسبة تصل إلى 10% زيادة عن العام الماضي 2017.



وأرجع "الجندي" هذه الزيادة في تدفق الاستثمار الأجنبي لمصر إلى إنشاء الصندوق السيادي وانتهاء العملية الانتخابية وحالة الاستقرار السياسي التي تشهدها مصر وانحسار الإرهاب بفضل العملية الشاملة سيناء 2018 وتشغيل عقود جديدة للطاقة وإصدار التشريعات الاقتصادية الجديدة.



كما أشار إلى الاستمرار في إنشاء وتجديد البنية التحتية وظهور الملامح الرئيسية للمدن الجديدة، مؤكدًا أن هذه العوامل تزيد المصداقية فى فرص الاستثمار لدى المستثمر ما يدفعه إلى ضخ المزيد من استثماراته والتوسع فيما هو قائم خصوصا أن عوائد الاستثمار في مصر مرتفعة عن مثيلاتها في الوقت الراهن.