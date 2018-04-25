وفاة أحد مصابى اشتباكات «الحجيرات» بمستشفى قنا العام

توفي، ظهر اليوم الأربعاء، أحد مصابى اشتباكات قرية الحجيرات التابعة لمركز قنا، متأثرًا بإصابته بطلقات نارية فى المشاجرة التى وقعت أمس الثلاثاء، بين أبناء عمومة، بقرية الحجيرات التابعة لمركز قنا، بسبب خلاف على حد فاصل على قطعة أرض.



وكانت التحريات أفادت بأن مرتكب الواقعة يدعى بهاء أحمد فضل الله، من قرية الحجيرات، متهم ومطلوب فى قضايا جرائم قتل ومخدرات، وأن سبب الواقعة خلافات نشبت مع أبناء عمومته علي قطعة أرض، ما أدى إلى إطلاقه الرصاص تجاههم، ما أدى إلى وفاة 3 أشخاص، ووفاة المصاب بعد أن مكث بالمستشفى لمدة يوم.



وأفادت تحريات اللواء خالد غانم، رئيس المباحث الجنائية، بأن المشاجرة تطورت بين المتهم والمجنى عليهم، دفعت الأول إلي إطلاق أعيرة نارية، وتمكنت أجهزة الأمن من ضبطه بعد مطاردة أمنية.



وكانت الاشتباكات التي وقعت أمس أسفرت عن مصرع عطيتو وهب الله أبوستة، وشقيقه عطا، ومحمد عزت عطيتو، وإصابة عبدالمعطي وديعة الله أبوستة بطلق ناري، وأحمد محمود، بطلق ناري في الصدر، وانتقلت قوة أمنية، برئاسة اللواء هشام عامر، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، إلى القرية، وعززت تواجدها هناك، وفرضت كردونًا أمنيًّا للحد من الاشتباكات ومنع وقوع ضحايا أو مصابين جدد.