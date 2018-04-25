الرئيس اليمنى: حريصون على إعادة السلام للبلاد

أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم الأربعاء، حرصه على إعادة السلام إلى بلاده التي تشهد حربًا منذ أكثر من ثلاثة أعوام.



وحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، جاء ذلك خلال لقاء هادي في العاصمة السعودية الرياض، مع المبعوث الأممي لدى اليمن، مارتن غريفيث.



وأشاد هادي بالجهود التي يبذلها المبعوث الأممي، والهادفة إلى إحلال السلام وتحقيق الأمن والاستقرار الذي يتوق ويتطلع إليه اليمنيون والمرتكز على المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة وفى مقدمتها القرار.2216

