ضبط 8650 عبوة أدوية لعلاج أمراض القلب والضغط مجهولة المصدر

شنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، حملات رقابية على الأسواق والمحال التجارية على مستوى الجمهورية.



أسفرت الحملات عن ضبط 8650 عبوة عقاقير خاصة بعلاج القلب والسكر والضغط مجهولة المصدر داخل صيدلية فى مدينة نصر، وضبط 2.3 طن مواد غذائية مجهولة المصدر وفاسدة فى أوسيم، و10 أطنان مكرونة وأرز وعدس مجهولة المصدر فى الموسكى.



وضبطت شرطة التموين المسئول عن شونة ملحقة بمطحن قطاع خاص بإنتاج الدقيق فى الشرقية، لاستيلائه على 40 طنًا من الأقماح المحلية المخصصة للمخابز والمدعمة من قبل الدولة.