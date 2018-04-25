الجمعية المصرية اللبنانية تُنظم حفل أزياء لمصلحة صندوق تحيا مصر

نظمت الدكتورة زينب الغزالى، رئيس لجنة المرأة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال ورئيس شركة تاكى، حفل أزياء ضخمًا لمصلحة صندوق تحيا مصر.



ووجهت "الغزالى" التحية باسم لجنة المرأة بالجمعية المصرية اللبنانية إلى رجال الأعمال وباسم شركة (تاكى)، لكل من ساهم وشارك فى دعم واحد من أهم المشروعات الوطنية التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى.



وقالت إن سيدات الأعمال في مصر لديهم إصرار على المشاركة المجتمعية، ونسعى فى الجمعية المصرية اللبنانية إلى تشجيعهم بشكل مستمر، وفى كل مرة تثبت المرأة أنها حاضرة وداعمة لكل الأنشطة الهادفة لخدمة بلدنا ومجتمعنا وعلى رأسها مشروع صندوق تحيا مصر.



وأضافت: «نفتخر بالصندوق كمشروع قومى وطنى قدم الكثير من الخدمات الملموسة في قطاعات كثيرة».



وقالت: «نعلن اعتزازنا بمسئوليتنا الوطنية والمجتمعية، ونقول إن القطاع الخاص دائمًا موجود ومشارك فى كل بذرة خير وأمل ترفع من شأن مصر».



وأكدت أن صندوق تحيا مصر أصبح علامة مضيئة بالنجاحات التى حققها على أرض الواقع فى دعم وتمكين المرأة والشباب، بالإضافة إلى مشروع القضاء على العشوائيات ومشروع القضاء على فيروس سى، ومشروع القرى الأكثر احتياجا، وتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى.



وقالت: أتوجه للرئيس عبد الفتاح السيسى بالشكر والعرفان على إطلاقه المشروع وغيره من مشروعات التى تؤسس لمستقبل أفضل لوطننا العزيز.



وأضافت أن التاريخ سيذكر هذه الفترة وكيف توحدت إرادة المصريين خلف قيادتهم وحكومتهم وجيشهم العظيم وشرطتهم الوطنية وكيف جمعهم حب بلدهم وعملوا معا من أجل مستقبل أفضل.