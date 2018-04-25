«التحالف العربي» يقصف مواقع الحوثيين في تلال الريان قرب صنعاء

أفادت مصادر عسكرية يمنية، اليوم الأربعاء، بأن مقاتلات التحالف العربي شنت غارات جوية على مواقع تابعة لمليشيات الحوثي في صنعاء.



ونقلت قناة «سكاي نيوز» الإخبارية، عن تلك المصادر التي لم تسمِّها، القول إن «طيران التحالف استهدف مواقع للحوثيين بـ3 غارات علي مدينة (تلال الريان) وسط صنعاء، واستهدفت بـ3 غارات أخرى دائرة التموين العسكري في حي عصر غرب العاصمة».



وفي تعز، قتل وأصيب عدد من مليشيات الحوثي في قصف جوي لمقاتلات التحالف العربي، حيث استهدف القصف تجمعات مليشيات الحوثي في محيط معسكر خالد بمديرية موزع غربي تعز.



وتستمر الاشتباكات بالتزامن مع القصف بين المتمردين الحوثيين وقوات المقاومة اليمنية في المنطقة، إذ كان طيران التحالف العربي قد كثف غاراته خلال الـ24 الساعة الماضية على محافظة حجة شمال غربي اليمن، بالتزامن مع غارات على محافظات صعدة وصنعاء ولحج وتعز.