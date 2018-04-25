السعودية تدعم سوريا بـ 100 مليون دولار
قدمت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، أثناء مشاركتها في مؤتمر دعم مستقبل سوريا، دعما ماديا لـ"دمشق" قيمته 100 مليون دولار.
يأتي التبرع عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
قدمت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، أثناء مشاركتها في مؤتمر دعم مستقبل سوريا، دعما ماديا لـ"دمشق" قيمته 100 مليون دولار.
يأتي التبرع عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
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